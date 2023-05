Live - Songfestival. De stemmen worden geteld, waar eindigt België?

TVORCHI - ‘Heart of Steel’

Met 'Heart of Steel' betuigt het Oekraïense duo TVORCHI - zeg maar Men in Black aan de Dnjepr - eer aan de moed en zelfopoffering van de strijders in de oude staatfabrieken van Azovstal. Het nummer lijkt een beetje kracht te missen, maar misschien is dat wel de bedoeling en is de onderliggende boodschap dat we maar beter voortmaken met sturen van tanks en raketten omdat het anders fout gaat aan het front.

‘Heart of Steel’ heeft objectief te weinig te bieden om kandidaat te zijn voor de zege, maar kijk misschien wint Oekraïne straks toch weer omdat het wel ja, Oekraïne is. Interessant dilemma voor het appende festivalpubliek: telt stilaan weer alleen de muziek of blijft solidariteit met het lijden van het Oekraïense voorop staan? (BE)