Liveblog Rock Werchter

Live. Rock Werchter - Bijna zonneklaar: de Peppers spelen zondagavond op Rock Werchter

Red Hot Chili Peppers op Torhout-Werchter in 1996. Flea belooft zijn kleren aan te houden, Dave Navarro zweert dat hij zijn stekje afstaat aan gitaargod John Frusciante. Beeld Getty Images

Dag drie begint onder een stralende zon en een goed gesternte: een fan botste gisteravond op Chad Smith, drummer van Red Hot Chili Peppers. Die wist ‘m te vertellen dat de funky four zondag wel dégelijk zal afsluiten. Na de onzekerheid over Metallica alwéér een gigantische meevaller. Volg alles over Rock Werchter 2022 op de voet via onze liveblog hieronder.