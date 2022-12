‘Little Women’: deze Zuid-Koreaanse serie doet het zonder Amerikaanse clichés, maar met humor en mysterie

Wil je liever rijke, maar gemene ouders, of arme, incompetente, maar aardige ouders? Het is een van de belangrijkste vragen die de karakters van de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Little Women zich stellen. In twaalf lange afleveringen behandelt deze serie de strijd tussen de drie arme zussen Oh en de corrupte steenrijke familie Park.

De titel Little Women is wat verwarrend, dat is immers ook de oorspronkelijke Engelse titel van het boek dat hier bekend is als Onder Moeders Vleugels, een roman uit 1868, en die van een recente verfilming van dat verhaal. In dat Amerikaanse boek gaat het over een gezin met vier opgroeiende dochters in een arm gezin in Amerika, hier zijn het drie zussen in het hedendaagse Zuid-Korea. De jongste dochter, In-hye, zit nog net op school en is een getalenteerd kunstschilder, ze wil naar Europa reizen om musea te bezoeken. Haar oudere zussen willen er alles aan doen om haar een onbezorgde jeugd te geven.

De middelste zus, In-kyung, is verslaggever bij een nationale nieuwszender, de oudste, In-ju, is al haar leven lang geobsedeerd door geld en werkt als accountant voor een grote firma. Zodra In-hye bevriend raakt met een van de rijkste families in het land, ontdekken de twee oudere zusters allebei grote misstanden die te maken hebben met diezelfde familie. In een lange zoektocht proberen de drie zussen de familie Park ten val te brengen.

Het grote verhaal is niet per se verrassend of goed uitgewerkt, en is bij vlagen uiterst dun. Anders dan de Zuid-Koreaanse kijkcijferhit Squid Game blijft Little Women ook qua opbouw dicht bij een traditionele serie.

Grootste troef is vooral in de eerste afleveringen de totale afwezigheid van de clichés die zo verweven zijn met de Amerikaanse Netflix-series dat je ze soms niet eens meer opmerkt. Mensen lopen hier nu eens niet continu met kartonnen bekers meeneemkoffie over straat, koken bestaat uit iets anders dan het in de magnetron zetten van afhaaleten en afspraken met geheime bronnen gebeurt niet in een winkelcentrum of parkeergarage.

Hier spreken mensen af op de vismarkt, maken ze zelf kimchi en bereiden ze zelf de ene verse maaltijd na de andere. Die eten ze zo enthousiast samen op dat het jammer is dat er geen receptenfunctie zit op Netflix - pas nu valt op hoe weinig mensen in Amerikaanse series aan tafel zitten. Ook speelt de oorlog in Vietnam hier een rol die heel anders is dan die in de Amerikaanse series.

De belangrijkste elementen in het mysterie dat de zussen langzamerhand ontrafelen zijn ook ongebruikelijk: naast een paar hoge hakken speelt een uiterst zeldzame en giftige orchidee een sleutelrol. Deze serie kijk je niet om uit te vinden hoe de slechteriken ontmaskerd worden, want dat plot wordt iedere aflevering absurdistischer.

Je wordt vooral verrast door filosofische overwegingen over trouw aan de familie, door een zeventienjarige die zelf beweert dat ze in de stijl van Van Dyck schildert, door pianomuziek van Chopin op de achtergrond en filosofische discussies over het functioneren van het kapitalisme en de rol van geld bij het bereiken van geluk. In combinatie met een prettige dosis humor maakt dat deze versie van Little Women een goede afwisseling voor de Amerikaanse doorsneeserie.

Te zien op Netflix.