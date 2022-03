‘Little Britain’ keert terug naar BBC, mét aanpassingen die ‘cultureel landschap beter weerspiegelen’

De sketchshow van Matt Lucas en David Walliams werd in 2020 verwijderd van streamingdienst iPlayer nadat het onder vuur lag voor een aantal personages. Vooral het gebruik van blackface, in de nasleep van de Black Lives Matter-protesten, kreeg heel wat kritiek te verduren. Ook streamingreus Netflix schrapte de serie.

Maar de reeks is nu dus terug beschikbaar op iPlayer, in een aangepaste versie. Onder meer personages als Desiree DeVere, “portly Thai bride” Ting Tong, en dominee Jesse King zijn verdwenen van het scherm. Andere Little Britain-personages zoals Vicky Pollard, Emily Howard en Lou en Andy blijven gewoon in de bewerkte afleveringen.

“Little Britain is beschikbaar gemaakt voor fans op BBC iPlayer na bewerkingen die Matt en David aan de serie hebben gemaakt, die beter de veranderingen in het culturele landschap weerspiegelen in de afgelopen 20 jaar”, zegt de omroep in een verklaring. De twee programmamakers hebben in het verleden al meermaals publiekelijk duidelijk gemaakt dat ze spijt hebben van de personages in kwestie. “Nogmaals willen we duidelijk maken dat dit fout was; het spijt ons zeer”, klonk het in 2020 nog op Twitter.

Little Britain begon als een radioprogramma in 2000. Walliams en Lucas werkten tussen 2003 en 2007 samen aan de prijswinnende tv-versie.