Lisa Marie Presley over Elvis, Michael Jackson en haar muziek

Lisa Marie Presley, die als enig kind van Elvis Presley haar beroemde achternaam in de media-aandacht hield met vier huwelijken en drie eigen albums, stierf donderdag op 54-jarige leeftijd.

Ze was korte tijd getrouwd met Michael Jackson, en nog korter met Nicolas Cage. Dit is wat Presley, die het landgoed Graceland van haar vader in Memphis, Tennessee, bezat, tijdens haar leven vertelde over hoe ze omging met haar erfenis van beroemdheid en roem:

Haar vader

Presley, die 9 was toen haar vader op 42-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval, vertelde ooit hoe hij haar met een privéjet naar Idaho had gevlogen zodat ze voor het eerst sneeuw kon zien. Ze brachten een half uur door in de sneeuw, en vertrokken dan alweer naar huis.

“Hij was zo buitengewoon aanwezig - niet eens als entertainer, maar gewoon als persoon,” vertelde ze ooit aan The New York Times. “Ja, hij zong goed, en ja, de liedjes waren geweldig, maar het was echt hij die door de muziek heen kwam. Hij was groter dan het leven.”

In een interview met Larry King zei ze ooit dat de ziel van haar vader doorkwam in zijn stem. “Alles wat je zag en wat mensen bij hem waardeerden, was hij ook en zelfs meer wanneer hij niet op het podium stond. Er was niets gekunsteld of vooringenomen in alles wat hij was of deed. Ik denk dat mensen die echtheid voelden. Dat gebeurt niet vaak meer.”

Haar muziek

Presley zei eens dat ze had getwijfeld om op de erfenis van haar vader te gebruiken toen ze haar eigen muziekcarrière begon. Maar ze werd overruled door haar platenmaatschappij, waarbij ze in 2003 haar persoonlijke debuutsingle Lights Out maakte, met de tekst “Someone turned the lights out there in Memphis. That’s where my family’s buried and gone” (“Iemand deed het licht uit, hier in Memphis, waar mijn familie is begraven en verdwenen”).

“Ik probeerde gewoon niet voorspelbaar te zijn en meteen naar mijn erfgoed te verwijzen”, vertelde ze de Times. “Mijn zorg was dat het zou ingaan tegen alles wat ik nu probeer te doen, namelijk mijn eigen stempel drukken.”

Na haar eerste album To Whom It May Concern volgde Now What (2005) en Storm & Grace (2012).

In haar interview met Larry King beschreef ze het titelnummer van Now What als “typerend voor mij, omdat het sarcastisch en brutaal lijkt, en krachtig is”. “Maar toch, als je het nummer zelf hoort, is het erg kwetsbaar en tot op zekere hoogte zelfonderzoekend.”

Haar relaties

Van Presleys vier huwelijken was het haar relatie met Michael Jackson die de roddelbladen in vervoering bracht. Na een geheime ceremonie in de Dominicaanse Republiek, begonnen ze hun huwelijksreis in Trump Tower.

Tijdens het twee jaar durende huwelijk vertelde Presley aan Diane Sawyer dat de geruchten dat de relatie een publiciteitsstunt was, niet klopten. Op dat moment werd Jackson geconfronteerd met beschuldigingen dat hij een 13-jarige jongen had misbruikt. “Hoe kun je dit 24 uur per dag faken, slapen met iemand, wakker worden met iemand?”, zei ze. “Ik ga niet met iemand trouwen om een andere reden dan dat ik verliefd op hem ben.”

Jaren nadat Presley en Jackson in 1996 scheidden, legde ze aan de Times uit hoe moeilijk het was om te leven met alles wat er bij het sterrendom komt kijken. “Ik was nog relatief jong, en probeerde te beslissen wat beter voor me zou zijn: samen zijn met iemand die niets heeft, die dan zou worden vertrapt en zonder zelfbeeld zou achterblijven en gewoon ‘Mr. Presley’ zou worden, of samen zijn met iemand wiens situatie vergelijkbaar is met de mijne.”