Lieven Scheire worstelde jarenlang met fobieën: ‘Ik heb tien jaar geen trein genomen uit angst’

Lieven Scheire: “Via Humo, allicht: zo is iedereen het destijds te weten gekomen. Toen dat artikel net verschenen was, waren tal van mensen zenuwachtig in mijn plaats: ‘Dag Allemaal gaat aan je deur staan!’ Maar eigenlijk heb ik alleen maar positieve reacties gekregen. Ik zag er dus geen graten in om het er nu op tv over te hebben. Integendeel, het lijkt me een goeie zaak dat ook BV’s uit de kast komen in een programma als Therapie, omdat het weleens drempelverlagend kan werken voor mensen die baat kunnen hebben bij een psycholoog, maar die twijfelen.”

Waarom ben jij ook weer in therapie gegaan?

“Fobische klachten, zoals dat heet. Vooral in situaties waarin ik niet weg kon – in de trein, in een lange tunnel – kreeg ik paniekaanvallen: mijn hartslag ging omhoog, mijn borstkas trok zich samen, ik kreeg het warm, mijn ademhaling versnelde. Dat gevoel was zo beangstigend dat ik alle potentieel ‘gevaarlijke’ situaties ging vermijden: ik heb, bijvoorbeeld, tien jaar geen trein genomen. Maar toen ik voor een VRT-programma innovaties in India mocht gaan bekijken, en op het punt stond om nee te zeggen wegens de vliegreis, heb ik mezelf streng toegesproken: ‘Scheire, je bent nog geen dertig jaar. Ga je nu al beslissen om nooit meer een vliegtuig te nemen?’ Toen ben ik naar een therapeute gestapt die gespecialiseerd is in fobieën, en die me er in amper drie maanden tijd van heeft afgeholpen.”

Hoe?

“Via cognitieve gedragstherapie. Ze legde me uit wat er met me gebeurde tijdens een angstreactie. Erg nuttig, omdat ik zo alles wat ik voelde, kon thuisbrengen. Daarna gingen we over tot graduele blootstelling, te beginnen met korte tramritten. Mijn eerste tramrit duurde amper één halte, maar na een tijdje kon ik langere ritten aan. Vervolgens werden het treinen: eerst een stoptrein, daarna een IC-trein, dan de tgv, en ten slotte met de Eurostar door de Chunnel. En uiteindelijk ben ik zonder al te veel problemen op die vlucht naar India gestapt.”

Je probleem is nu van de baan?

“Grotendeels, ja. Binnenkort neem ik een vlucht naar L.A.: ik heb er wel wat voorbereiding voor nodig, maar die kan ik inmiddels zelf organiseren.”

Wat heb je in Los Angeles verloren?

“Ik ben uitgenodigd voor een rondreis langs enkele start-ups en technische bedrijven, misschien mag ik zelfs bij SpaceX op bezoek: kun je je voorstellen hoe ongelofelijk ellendig ik me zou hebben gevoeld als ik mijn fobie nooit had aangepakt?”

