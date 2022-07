Lieve Blancquaert over haar beeld van de week: ‘Dat je dit één meter boven het wateroppervlak met je lichaam kunt doen!’

Fotografe Lieve Blancquaert licht een beeld uit dat haar bijblijft, ontroert en/of intrigeert.

Ik had geen flauw idee waar ik precies naar keek, toen deze foto van een mooie horizontale man in zwembroek op het scherm verscheen, maar ik bleef er wel heel erg lang naar staren. Het bleek de Jamaicaan Yona Knight-Wisdom (goeie naam ook) te zijn, op de finale van het recente WK schoon­springen (duiken) van de een­meter­plank in Boedapest. Het beeld legt een fractie van een seconde van die sprong vast, maar ik zie veel. Veel spieren, veel vreugde en veel kracht, een luchtdans en een heel klein fluo zwembroekje. Ik kan lang naar dit beeld kijken, naar hoe massief een dij kan zijn, bijvoorbeeld. Maar vooral, dat je dit allemaal kunt doen met een lichaam op amper een meter boven het wateroppervlak, dat wist ik niet. Die springplank helpt, maar toch. Ik bedank mijn collega-­fotograaf Atilla (ook een goede naam) om het moment zo heerlijk te bevriezen.

--

Beeld AFP

Het is de absolute leegte van deze foto die mij zo’n vuistslag in het gezicht bezorgt. Ook al lijkt het allemaal ver weg, zowel in tijd als in afstand, al zes jaar blijft de oorlog in Jemen aanhouden, tussen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen en regeringstroepen die ondersteund worden door een vanuit Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie. Het lijkt een uitzichtloos conflict - twintig miljoen van de bijna dertig miljoen Jemenieten zijn van noodhulp afhankelijk. Voor wie of wat er gevochten wordt, is mij al lang niet meer duidelijk, maar de gevolgen zijn haarscherp afgebeeld op deze brutaal eenvoudige foto. Twee kleine, uitgehongerde lichamen die slap en stil met holle ogen in de leegte kijken. Een moeder van wie we het gezicht niet zien, maar desondanks is haar blinde machteloosheid leesbaar in haar omhulde lichaamstaal.

---

Beeld AFP

Hoe emotioneel en dramatisch het ook is om naar een stierengevecht te kijken, het blijft een vergezochte dans tussen een machomannetje in een veel te spannend glitterpak met roze sokken, en anderzijds een zwoegende, uitgeputte, collectief gek gemaakte stier. Deze torero in Jaén, Spanje, de in stieren­vechterslanden vermaarde José Tomás (46), doodt op een namiddag gemakkelijk een stier of vier. Heel zelden wordt een stierenvechter getroffen door de hoorns van zijn tegenstander. Als toeschouwer heb je het valse idee dat er een gelijke strijd kan zijn, dat ‘het beest’ ook kan winnen. De statistieken bewijzen het tegendeel. De stier verliest altijd. En het plaatje blijft altijd een guilty pleasure om naar te kijken.

---

Beeld AFP

Gefascineerd blijf ik kijken naar de lichamen van deze vrouwen. Die lange, geoliede spieren waar elke spat vet van is geschraapt maken iets los in mij. Op slag ga ik weer twijfelen: moet ik misschien toch zo’n ‘all-in’ fitness­abonnement nemen, inclusief personal coach? Geen grammetje vet te veel zit er aan deze lijven, en vooral die krachtige lichamen trekken me aan. Maar als ik langer kijk, zie ik ook die geforceerde grijns op hun gezichten, en hun nummertje als bij de veeverkoop. Misschien doet het ook wel pijn? Of zijn het gewoon die veel te hoge hakken? Ik kan er niet aan doen: heel soms wil ik ook zo’n strakke bodybuildster in flashy bikini zijn... Ik herhaal: héééééél soms.

--

Beeld JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Als je de internationale beeldbanken afspeurt, kun je bijna elke dag een foto vinden van een dode jonge Palestijn gewikkeld in de Palestijnse vlag. Steeds opnieuw worden ze opgetild en boven de hoofden van een massa mensen gedragen. Jaar in jaar uit, en onder het vlijtig wegkijkend oog van de hele wereld, blijft Israël dit volk even onrechtmatig als ongestraft land en eigendommen ontnemen, samen met hun bewegings­vrijheid, het recht op nationaliteit en burgerschap, en ja ook de levens van vele jonge mannen. In deze strijd tegen een nieuw soort apartheid blijven de slachtoffers maar komen.

Ik kan alleen maar kijken naar de gesloten ogen van dat jonge leven dat wordt weggedragen, naar die dwarse muur met deur­opening, met daarnaast die vrouw die met de hand voor haar mond haar schreeuw onderdrukt. Is het zijn moeder?

--

Beeld lieve blancquaert

Hoe wonderlijk is het om kleine mensen met hun extreem wisselende emoties te mogen vast­leggen. Ik denk terug aan onze eigen kinderen. Hoe ze het ene moment over de grond rolden van het lachen om vervolgens een seconde later, om welke onverklaarbare reden dan ook, te huilen met de dikste tranen en opengesperde monden, brullend van ontroostbaar verdriet dat vervolgens dan toch nog wel te troosten bleek. Daarna ‘groot’ moeten worden, betekent ook vooral al onze hevigste emoties keihard onder controle leren houden. Het voelt vaak als een groot en spijtig verlies, dat verstandige volwassen worden. Maar hoe vreemd zou men opkijken mocht ik mij plots luid huilend op de grond gooien in de supermarkt, omdat de asperges uitverkocht zijn? Deze reeks maakte ik in opdracht van i-mens voor een kinderdagverblijf in Halle.

--

Beeld UROS FINK

Deze verbluffende foto van Uros Fink werd genomen boven op de berg Mangart in de Julische Alpen, Slovenië. Daarmee werd hij een van de genomineerden voor de titel ‘Melkweg­fotograaf 2022’. Nooit eerder hoorde ik van het bestaan van deze prijs, maar nu begrijp ik de zoektocht naar een hemelse foto als deze nog net iets meer. Wat een spektakel, en hoe klein kan een mens zich voelen bij zo een melkweg­boog van 180 graden aan rondvliegende meteoren en ander ruimte­stof? Wie zijn wij dan wel om ons in onze verpletteren­de nietig­heid toch soms amechtig boven alles en iedereen in het heelal te durven plaatsen?

--

Beeld BARBARA PEACOCK

De Amerikaanse Barbara Peacock fotografeert mensen op hun meest intieme en kwetsbare plek, daar waar we slapen. Zo vertelt ze ons hoe we van elkaar verschillen, maar toch ook hoe gelijk we allemaal zijn. Deze foto van Becky en Dave, twee geliefden op leeftijd (65), brengt een gevoel van herkenning teweeg. Er is al heel wat tijd achter hen, de haren grijs en de huid gepigmenteerd van het leven en het licht. Samen zijn ze veilig, vrij, en in het hoofd voor altijd jong.

--

Beeld Sabiha / Ciman

De maakster van deze beelden, de Turkse fotografe Sabiha Çimen, was zelf 12 jaar toen ze in deze girls only Koran­school les kreeg en de 6.236 verzen van het heilige boek uit het hoofd leerde. Jaren later keerde ze er als selfmade fotograaf terug om met haar Hasselblad-camera haar herinneringen van toen vast te leggen. Deze foto’s (uit het boek Hafiz van Sabiha Çimen, die inmiddels lid is van het Magnum-collectief) roepen misschien in de eerste plaats een gevoel op van een kille plek, waar meisjes gedwongen worden om met de discipline van een robot de Koran van buiten te leren. Maar in een interview met de fotografe lees ik dat het voor haar ook een warme plek vol leven was, met sterke, straffe en slimme meisjes. Hoe heerlijk is het om via foto’s een wereld binnen te mogen stappen die ons enerzijds totaal vreemd is, maar die tegelijk ook zo herkenbaar is. Deze jonge meisjes hinkelen, schommelen, hebben pukkeltjes, knuffelen en houden bovenal van roze.

--

Beeld Bay Ismoyo

Als een prinses werd ze op haar grote feestdag aangekleed. Een gouden kroon werd op haar kleine hoofd gezet. Het beloofde een prachtige dag te worden voor de kleine Salsa in Gorontalo, Indonesië. Wat ze niet kon voorzien, is dat daar op dat moment van die foto, in een fractie van een seconde, haar ­leven als meisje en vrouw er voor altijd anders uit zou zien. Omwille van de ­traditie en de ‘zuiverheid’ ondergaan meer dan 200 miljoen meisjes ­vandaag nog altijd deze behandeling waarvan je de pijn op deze foto bijna kan voelen. De mentale ­gevolgen nog niet. Toch lijkt genitale verminking maar niet te stoppen.

--

Beeld Audrey Jeane

Volgens de eeuwenoude traditie in Mongolië wordt de kunst van het jagen via een adelaar doorgegeven van vader op zoon. Hier zien we geen zoon maar een dochter, die poseert met haar gevleugelde en geblinddoekte compagnon. Dit feest van licht en kleur toont vele prachtige structuren van pels, geborduurd textiel, wol, veren en leder. Het koude blauwe noorderlicht op het gezicht van het meisje doet mij vermoeden dat er buiten sneeuw ligt. Binnen in haar joert is het decor tijdloos. Niets wijst ons op of naar het jaar 2022. Of misschien toch: een meisje dat jaagt, emancipatie bij de Kazachen in Mongolië?

--

Beeld Rabea Edel

Ik twijfel bij de keuze. Niet omdat ik de foto, een van de winnaars van de Portrait of Humanity-prijs dit jaar, niet mooi of krachtig vind, maar eerder in een reflex om de mens op de foto te beschermen. In China worden transgender personen door de medische autoriteiten nog steeds gezien als geestes­zieken. Ze voelen zich vrouw, en in de beslotenheid van hun eigen kamer kunnen ze misschien wel make-up aanbrengen en een zachte zijden jurk dragen. Maar eens voorbij die veilige muren is het risico op represailles heel erg groot. Dit anonieme portret straalt even grote kwetsbaarheid als kracht uit. Die moed om jezelf te durven tonen is op zich al een publicatie waard.

--

Beeld Jacob Ehrbahn

Een Syrische familietent in de Turkse stad Edirne, dicht bij de Griekse grens. De afgelopen jaren ­vluchtten al meer dan 6,5 miljoen Syriërs voor het geweld in hun land. De helft van hen zijn kinderen. Als ze niet verdrinken laten we ze leven, doch vaak in de meest erbarmelijke omstandigheden. Deze familietent van doorschijnend plastic kan niets verbergen. Wat mij meteen opvalt, is een tas met een Franse vlag en ook nog eens – ter verduidelijking – ‘France’ er op. Als een glanzend merk. Is het een boodschap? Het verlangen naar Europa? Naar veiligheid? Warmte? Een croissant? Deze kinderen krijgen in Fort Europa amper voet aan de grond. Is het omwille van hun uiterlijk? Hun geloof? Niet elk kind heeft gelijke rechten­, maar elk kind weet wel hoe het voelt om te spelen. Of dansen ze? Kibbelen ze? We kennen ze niet. We vragen het hen niet.

--

Beeld AFP

De verhoudingen, het monumentale, de plooien in het marmeren beeld en in de soutane van paus Franciscus. Alles valt hier perfect op zijn plaats. Deze foto lijkt op het eerste gezicht tijdloos, maar het mondmasker van de biechtvader vertelt ons dat het een heel recente opname is. En dat blijkbaar ook de paus dus af en toe te biechten moet gaan. Los van dit grootse beeld stel ik mij meteen de vraag wat zijn biecht inhoudt. Heeft hij iets uitgespookt? Iets doms gezegd? Zijn macht misbruikt? De ­overbevolking van de planeet veroorzaakt door anticonceptie te blijven tegengaan? Enkel de biechtvader zal het ooit weten. En moet Franciscus nu ook, zoals ik vroeger, één onzevader en drie weesgegroetjes bidden om het goed te maken met God?

--

Beeld photographer Sven Jacobsen c/o SCHIERKE ARTISTS

Spanje 2019. Hoe schoon is het om één te worden, te versmelten met de natuur. Het lichaam van dit meisje lijkt gebroken door het bewegende wateroppervlak. Maar daaronder is er enkel kracht en leven. Een jeugdigheid van lange adem en zomervakanties. Misschien is het wel geluk. Het is Ophelia lang voor haar overlijden, toen ze nog wou watertrappen. Ik ben jaloers. Ik wil ook gewichtloos zwemmen met de ogen open, weg van het geluid. Dit tijdloze beeld, geschilderd als het ware met een camera, doet mij verlangen naar mijn jeugd, maar nog veel meer naar stilte.