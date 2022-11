Liegen is niet altijd slecht, meer zelfs, het kan je leven redden

Een marionet komt tot leven en ontdekt de verlokkingen van de wereld, hoewel zijn geweten in de vorm van een krekel hem op het rechte pad probeert te houden. ­Pinocchio leent zich vlot tot een eigen interpretatie. Zoals eens te meer blijkt uit Guillermo del Toro’s Pinocchio.

“Papa, je hebt geen idee wat ik gezien heb. Een vliegtuig!” Vanaf de openingsscène is duidelijk dat deze Pinocchio in tegenstelling tot het boek of de animatiefilm van Disney zich niet in de 19de eeuw afspeelt. De Mexicaanse regisseur en scenarist Guillermo Del Toro plaatst het verhaal van de jonge marionet die tot leven komt, in het fascistische Italië waar Mussolini aan de macht is.

In plaats van de beruchte scène in Speelgoedland waar de jongetjes in ezels veranderen komen ze in een trainingskamp voor tienersoldaten terecht. Toch is deze nieuwe versie geen film over extreemrechts geteisem. Het fascisme is een metafoor voor bedrog, geweld en toxische mannelijkheid.

Dat is niet bepaald wat de Italiaanse schrijver Carlo Collodi in gedachten heeft wanneer hij in 1881 in het weekblad voor kinderen Giornale per i bambini de eerste aflevering publiceert van zijn feuilleton La storia di un burattino (Het verhaal van een marionet). De definitieve titel Le avventure di Pinocchio dateert van enkele jaren later.

Het verhaal van poppenmaker Gepetto en zijn door een fee bezielde marionet is wereldwijd het collectieve geheugen binnengedrongen. Het staat in de top 5 - sommige bronnen beweren zelfs top 3 - van meest vertaalde boeken. Het is een sprookje met een duidelijke levensles voor de kinderen aan wie het verteld wordt: wie liegt of plezier verkiest boven verantwoordelijkheid komt slecht terecht.

Veel verschillende adaptaties

Hoewel Le avventure di Pinocchio in de eerste decenniën van de 20ste eeuw aan zijn internationale opmars begint, is de verfilming door Walt Disney in 1940 een keerpunt. Maar dat is niet de eerste adaptatie. Al in 1911 brengt Giulio Antamoro een exuberante liveaction naar het witte doek, daarbij het bronmateriaal duchtig naar zijn hand zettend. De Walt Disney-versie volgt evenmin netjes de roman, al blijft de moraliserende boodschap behouden.

Algemeen kun je stellen dat vooral het krachtige beeld van een marionet die tot leven komt en wiens neus groeit bij een leugen, filmmakers heeft aangetrokken. Daarrond weven ze graag hun eigen verhaal. Zo is Pinokkio, zoals het boek in het Nederlands heet, uitgegroeid tot een van de meest geadapteerde: van stripverhaal tot opera (bv. door onze landgenoot Philippe Boesmans in 2017), van musical tot videokunst (van provocateur Paul McCarthy).

De Zuid-Koreaanse televisiereeks Pinocchio heeft weliswaar amper wat te maken met Collodi, maar het hoofdpersonage lijdt wel aan het Pinocchio-syndroom: als ze liegt begint ze onbedaarlijk te hikken (een groeiende neus paste niet in het realisme van de serie).

De meer dan twintig films die sinds 1911 gedraaid zijn, komen uit, naast Italië en de Verenigde Staten, onder meer de USSR, Oost-Duitsland, Tsjechië en Indonesië. Er zit een versie bij die zich in de ruimte afspeelt (de krekel is een buitenaardse schildpad), het verhaal wordt door de horrormolen gehaald (964 Pinocchio uit Japan) of naar de softporno-afdeling verkast. De slagzin van The Erotic Adventures of Pinocchio luidt - tja, die konden de producers écht niet laten liggen - “It’s not his nose that grows!”

Hoewel Pinocchio nooit is weggeweest - sinds de Disneyversie zijn de jaren 50 het enige decennium zonder bioscoopversie - is hij deze eeuw populairder dan ooit. De afgelopen tien jaar zijn er zes lange verfilmingen uitgebracht, waarvan twee dit najaar: sinds september loopt een geestdodende Pinocchio op Disney+ met Tom Hanks als Gepetto.

(On)gehoorzaamheid

En nu is er dus de stop-motion waaraan Del Toro bijna vijftien jaar geleden is beginnen te werken. Voor de poppenanimatie heeft hij Mark Gustafson aan boord getrokken die met verve dezelfde job heeft uitgeoefend voor Wes Andersons The Fantastic Mr. Fox. Dan hebben we het over hoe de poppen bewegen.

Voor het uitzicht en de vorm van de poppen heeft Gris Grimly als inspiratie gediend, een Amerikaanse illustrator die klassieke sprookjes en gothic-horrorverhalen van unieke, excentrieke tekeningen voorziet. Het is heel opvallend hoe dicht Del Toro en Gustafson bij Grimlys ontwerp voor Pinocchio zijn gebleven: een onopgesmukte, half onafgewerkte marionet.

Del Toro, schepper van naargeestige sprookjes als Pan’s Labyrinth, The Shape of Water en Crimson Peak, werpt een duistere schaduw over Collodi’s stichtende verhaal, maar van een totale omkering is geen sprake. Als de regisseur beweert dat “bijna elk ander Pinocchio-verhaal over gehoorzaamheid gaat en het onze over ongehoorzaamheid” neemt hij zijn wensen deels voor werkelijkheid. Want het hoofdpersonage blijft per saldo te deugdzaam om de hele tijd te boeien. Dat de film, weliswaar wat te lang, toch kan charmeren ligt aan de bekoorlijke pas de deux tussen de kunstige animatie en de gracieuze, immer juiste muziek van Alexandre Desplat.

Al valt er toch een belangrijke les te leren: liegen is niet altijd slecht. Meer zelfs, liegen kan je leven redden.

Guillermo del Toro’s Pinocchio (***) is vanaf vandaag te zien in de zalen en vanaf 9 december op Netflix.