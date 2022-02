Liefde tijdens corona, Pixies meets Felix Timmermans en een prachtige roos: de beste voorstellingen van het moment

Covid en liefde

Covid heeft er zwaar ingehakt. Dat weet ook de Italiaanse auteur en theatermaker Pippo Delbono. Enerzijds omdat de première van zijn nieuwe voorstelling bij KVS, Amore, in december werd uitgesteld na een coronageval. Anderzijds omdat ook de Liefde, dat aloude concept, erg te lijden had onder de pandemie. En laat dat nu net zijn waarover Amore gaat.

Amore, op 12 en 13 februari in KVS, Brussel

Joke Emmers in ‘Surfer Rosa Begijntje’. Beeld KATRIJN VAN GIEL

Zeer schone uren

Wat verbindt het oeuvre van Felix Timmermans met de debuutplaat van Pixies? Dat is wat centraal staat in Surfer Rosa Begijntje van het nieuwstedelijk. Auteur Adriaan Van Aken neemt de beroemde, contrasterende ‘stil-luid’-structuur van Pixies en past die toe op Timmermans’ De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen.

Surfer Rosa Begijntje, op 12 februari in 30cc, Leuven

'Mystery Sonatas / For Rosa'. Beeld rv

Prachtig en prikkelend

“A rose by any other name would smell as sweet“, wist William Shakespeare al, en nu buigt ook Anne Teresa De Keersmaeker zich over de mooie bloem met scherpe doornen. Mystery Sonatas / For Rosa, de nieuwe voorstelling van haar gezelschap Rosas (!), vertrekt van twee sonates van Heinrich Ignaz Franz Biber en belooft prachtig én prikkelend te worden.

Mystery Sonatas / For Rosa, van 16 tot 18 februari in Concertgebouw, Brugge