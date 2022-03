Liefde op leeftijd en een actiethriller over de zorgsector: de beste speelfilms van het moment

Liefde op leeftijd

Wat als geheugenverlies ook winst inhield? De Waalse knuffelbeer Bouli Lanners maakt zijn Engelstalige debuut, met zichzelf en Game of Thrones-ster Michelle Fairley in contrasterende hoofdrollen. Knap geritmeerd door enkele verrassende plottwists ontvouwt zich in dit eerlijk melodrama zonder meligheid een verhaal van bloeiende liefde op leeftijd.

Nobody Has to Know, nu in de cinema

Het dak van de wereld

'Le Sommet des dieux'. Beeld rv

Wat bezielt een mens om de meest onherbergzame regionen van de aardbol op te zoeken, goed wetende dat hij er misschien nooit meer van zal terugkeren? In Le Sommet des dieux probeert regisseur Patrick Imbert het mysterie te kraken. De film toont het dak van de wereld zoals u het nog nooit zag. Deze met een César bekroonde animatiefilm is een triomf van vakmanschap.

Le Sommet des dieux, nu in de cinema

Ode aan de zorg

Still uit 'Ambulance'. Beeld rv

Michael Bay, de meest bombastische der hollywoodianen, houdt het relatief sober in zijn tijdens de pandemie gedraaide actiethriller Ambulance: een kruising tussen Speed, GTA en Dokter Bibber. Ambulance is zijn eigen ode aan de zorgsector. Of dat is toch wat wij tussen alle crashende auto’s, ronkende heli’s en ontploffende ingewanden meenden te ontwaren.

Ambulance, nu in de cinema