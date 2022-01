‘Licorice Pizza’: de overheerlijke quattro stagioni van Paul Thomas Anderson ★★★★★

Het is niet omdat een film opent met een coup de foudre, dat je als kijker ook meteen smoor wordt. Maar Licorice Pizza was voor ons wel liefde op het eerste gezicht. “Ik heb het meisje gevonden waarmee ik ga trouwen!”, schreeuwt de puisterige Gary Valentine (Cooper Hoffman) al na enkele minuten door de schoolgangen. Het jaar is 1973, Gary is 15, en hij heeft net de tien jaar oudere Alana (Alana Haim) leren kennen. Zij lacht zijn avances weg, maar is ook gecharmeerd door zijn branie en het respect waarmee hij haar behandelt.

De plagerige chemie tussen Alana en Gary is pure filmmagie. Meer nog dan de onwaarschijnlijk hilarische situaties waarin ze samen verzeild raken, is het hun atypische band – ergens tussen vriendschap en liefde, ontzag en irritatie – die blijft boeien. Dat ze zo’n mismatch zijn, maakt hen fascinerend. Niets zo oninteressant als twee mensen die overduidelijk voor elkaar gemaakt zijn.

Ondertussen zingt Bowie op de soundtrack “Is there life on Mars?” Geen idee, David, maar deze film barst alleszins van het leven. Regisseur Paul Thomas Anderson (Magnolia) doet het scherm trillen van de goede vibes, en brengt het Californië van de seventies met zoveel energie tot leven dat je de oceaanbries haast kan voelen. Geen wonder: de San Fernando Valley, vlak naast L.A., is zijn thuisbasis. Deze film is voor hem wat Once Upon a Time in Hollywood was voor Tarantino. There Will Be Blood en The Master zijn veraf, de zon mag weer schijnen in het oeuvre van Anderson.

Licorice Pizza is enerzijds een schelmenroman over een vroegrijpe kindacteur zonder scrupules, en anderzijds een bitterzoete coming-of-agekomedie à la The Worst Person in the World, over een jonge vrouw die probeert uit te vissen wat ze van het leven verwacht. Hoofdrolspelers Alana Haim (een derde van poprockband Haim) en Cooper Hoffman (zoon van de betreurde Anderson-getrouwe Philip Seymour) zijn de levensaders van de film: dat hun vertolkingen de geniale bijrollen van Sean Penn, Bradley Cooper en Tom Waits overklassen, zegt genoeg.

Licorice Pizza, nu in de bioscoop.