Licht weemoedige popsongs over een wereld in verval: Gorillaz is terug, en hoe ★★★★☆

Als een rattenvanger van Hamelen lokt Gorillaz je naar Cracker Island: een kunstmatige, sektarische samenleving die op instorten staat. Gelukkig laat de cartoongroep rond Damon Albarn haar eigen Rome afbranden met hypnotiserende, parelmoeren pop.

Hij is inmiddels halfweg de vijftig, grijst aan de slapen en lijkt steeds nadrukkelijker te veranderen in een rimpelig appeltje. Maar Damon Albarn blijft jong van geest. De voorbije jaren bracht hij nog een sprookjesachtige soloplaat uit, bond hij een puberale en ongelijke strijd aan met Taylor Swift over songschrijverskwaliteiten en ging hij de hort op met Gorillaz. Deze zomer beleeft hij met Blur dan weer zijn eerste reünie in acht jaar, intussen goed voor een vierde ‘Wederopstanding’ van die britpop-helden. En nu komt ook Gorillaz weer uit de mouw.

Vijftien jaar geleden zwoer Damon Albarn nochtans dat zijn denkbeeldige animatie-popband nooit meer nieuwe muziek zou uitbrengen. Zelden zo blij geweest dat muzikanten zich al eens onverbeterlijke jokkebrokken tonen. Gorillaz laat zich immers al twee decennia voorstaan op visionaire pop, heerlijke chaos en een handvol classics. Cartoon-crooner Damon Albarn vierde het twintigjarige jubileum van zijn groep nog in de lockdown met een album waarvan de sterrenlijst adembenemend was, met Elton John, Robert Smith of Beck. Op dat album dreigde Gorillaz evenwel uit te groeien tot een schuiloord voor een krioelende muzikale ideeën, genotzucht en grensverleggende experimenten, eerder dan voor de meesterlijke hits die ze in het verleden voortbracht.

Dat is wel anders op Cracker Island. De gastenlijst is alweer om vingers en duimen af te likken: Tame Impala, Beck (nogmaals!), Thundercat, Bad Bunny en Stevie Nicks maken hun opwachting op dit all-starsfeestje. Maar wie zich nu handenwringend begeeft naar ‘Melancholy Hill’, mag meteen ook zijn feesthoedje bovenhalen: deze Gorillaz lijkt hoorbaar bedoeld om zangkoren in arena’s op de been te brengen, en teert op melodieën die zich spontaan vasthaken in je hersenschors.

Puur popgoud

Niet iederéén leek evenwel in zijn nopjes over die aanpak. “This record feels frustratingly like Gorillaz as usual”, verzuchtte muziekzine Pitchfork deze week. Vreemd commentaar, want kleurt de cartoongroep niet al sinds zijn debuut onversaagd buiten de grenzen van de pop? Gorillaz-as-usual blijft dus een vreemde kostganger binnen de muziekbusiness. Maar er valt wel iéts voor die kritiek te zeggen: als veredelde stripfiguurtjes zouden Gorillaz in theorie alle mogelijke grenzen kunnen slechten. Ze hadden hun synths uit de rimpelingen in de Melkweg kunnen plukken, beats maken uit mensenknoken en overleden muzieklegendes terug tot leven wekken. In dat opzicht klinkt Cracker Island inderdáád weinig ongewoon.

Maar hoe ver wil je innovatie oprekken vooraleer je aankijkt tegen een verwaterd kwakje van rücksichtsloze kunstrukkers? Gorillaz zweert op Cracker Island liever bij een schatkamer aan popjuweeltjes en schitterende verwijzingen naar de muziekgeschiedenis. Dat levert puur popgoud op als ‘Oil’, waarin Stevie Nicks van Fleetwood Mac haar opwachting maakt tegen een backdrop van psychedelica. Verder glinstert de titelsong aan het firmament van de Gorillaz-kosmos, net als het warmbloedige ‘Baby Queen’ over Albarns ontmoeting met de prinses van Thailand op het hoogtepunt van zijn roem met Blur. Voor het eerst sinds ‘Dirty Harry’ komt rapper Bootie Brown ook weer even piepen in de vooruitgeschoven single ‘New Gold’, waarin ook Kevin Parker van Tame Impala een gastrol wegkaapt. En los van de radiogolven zal de reggaeton van ‘Tormenta’ vast een succes worden, met ’s werelds meest gestreamde artiest Bad Bunny. Het is niet de beste song op deze plaat, wel een oorwurm die zich tot ver onder de evenaar een weg kan graven.

Door de lens van Gorillaz bekeken oogde de wereld altijd enigszins buitenaards. Zo is ook Cracker Island een dystopisch tableau van de Huidige Wereld, waarin online en de fysieke realiteit als tektonische platen over elkaar schuiven. Cracker Island is de verzamelnaam van elke hondenwei op sociale media waar zelfingenomen tweets als dampende drollen blijven liggen. Het is de noemer van elke echokamer waar incels met een broek vol goesting en een hoofd vol haat resideren, en waar ook vastgeroeste ploerten en ranzige rakkertjes mee de voeten onder tafel mogen schuiven. “Het is een eiland waar zulke mensen het de hele tijd lekker met elkaar eens kunnen zijn”, vertelde Albarn deze week aan Humo. “Waar ze niemand lastigvallen, maar wij ook niet langer naar hén hoeven te luisteren.”

Geur van de eerste lentezon

Alsof het een moderne sekte betreft, leven die blauwkousen met bruin gedachtegoed tezamen op Cracker Island. Het zal vast geen toeval heten dat cracker een scheldwoord is dat Afro-Amerikanen en Britten al eens gebruiken voor stijve harken en blanke knakkers. Maar net zo goed refereert de titel Black Mirror-gewijs aan een gebarsten scherm waardoor je gehypnotiseerd en gebrainwasht de wereld bekijkt. Songs als ‘The Tired Influencer’ en het prachtige ‘Silent Running’ zijn daar bewijs van: “Machine assisted, I disappear to a dream”.

Als Plastic Beach uit 2010 kritiek bood op consumentisme en materiële validatie, zoomt Cracker Island in op de zinsbegoocheling en zinsverbijstering van luitjes die zich verliezen in een kunstmatige samenleving. Een wereld die eender welk moment kan instorten ook. Ook muzikaal lijkt Cracker Island een Siamese tweeling met het radiovriendelijke Plastic Beach. Eerder dan naar doorwrochte maatschappijkritiek of cynisme geuren deze warme, lichtjes weemoedige popsongs vooral naar een eerste lentezon op gras en parelmoeren stranden. Het wordt nog gevaarlijk om niet te lang rond te hangen op dit verslavende eiland.