Liam Neeson kruipt in de huid van Philip Marlowe: ‘Ik nam een behoorlijk risico met deze film’

Hoewel hij de laatste jaren vooral optrad in uiteenlopende actiefilms, zoals de Taken-reeks, kiest Liam Neeson af en toe toch ook voor een rol die meer om het lijf heeft. Dat is het geval in Marlowe, een nieuwe verfilming op basis van het door misdaadschrijver Raymond Chandler bedachte personage. In Hollywood waagden alleen acteurs met een respectabele status zich aan de speurneus die met een gezonde dosis cynisme zich in allerlei kringen begeeft om meestal een vermist personage op te sporen.

“Ik weet dat ik in de voetsporen moest treden van enkele door mij bewonderde collega’s toen ik deze rol accepteerde. Robert Mitchum speelde hem. Evenals Elliot Gould en natuurlijk Humphrey Bogart. Dat zorgde wel voor enige druk. Ik moet je wel bekennen dat ik die misdaadromans van Chandler nooit heb gelezen. Ik nam dus een behoorlijk risico met deze film.”

Wat de Noord-Ierse acteur enigszins geruststelde, was dat de regie in handen was van Neil Jordan, met wie hij eerder heeft samengewerkt, zoals in Michael Collins (1997) waarin hij de gelijknamige Ierse politicus en revolutionair vertolkte. Neeson beschouwt het nog steeds als een van zijn beste films. Een van de bekroningen was de Gouden Leeuw van het Filmfestival van Venetië.

“Als Neil mij iets aanbiedt zeg ik meteen ja als mijn agenda het toelaat. Het is een kwestie van wederzijds vertrouwen”, zegt Neeson tijdens het Filmfestival van Zürich waar Marlowe zijn Europese première beleefde.

Marlowe is geen bewerking van de klassieke boeken van Chandler, zoals The Big Sleep en Farewell My Lovely die meerdere keren zijn verfilmd. Ditmaal vormt de basis een boek van John Banville, The Black-eyed Blonde (2014), die met de personages van Chandler aan de haal ging.

“Het is geen klakkeloze verfilming geworden. Neil heeft behoorlijk aan het boek gesleuteld. Een van de belangrijkste wijzigingen is de introductie van Joseph Kennedy, de vader van JFK, die hoofd werd van een filmstudio in Hollywood, RKO om precies te zijn, en behoorlijk achter de vrouwen aanging, zoals Gloria Swanson.” Zoonlief imiteerde als Amerikaanse president zijn vader toen hij naar verluidt een affaire begon met Marilyn Monroe.

Marlowe speelt zich eind jaren dertig af in Hollywood. Het is een tumultueuze periode met allerlei overnames, excessief drugsgebruik, prostitutie en criminele activiteiten in de hoogste kringen. Marlowe wordt door een rijke erfgename, gespeeld door ex-model Diane Kruger, ingeschakeld om een verdwenen minnaar op te sporen. Een simpele klus op het eerste oog, maar als snel merkt Marlowe dat hij in een wespennest is beland, waarin hij ook nog te maken krijgt met de vileine moeder van zijn opdrachtgeefster, gespeeld door Jessica Lange.

Knokken

Voor Neeson lijkt er geen einde te komen aan zijn indrukwekkende carrière. Hij maakt meerdere films per jaar vooral in het actiegenre. Dat is een woord waar de acteur die op deze ochtend op een trage, zachte manier praat een hekel aan heeft. “Ik kijk altijd naar het verhaal achter de vechtscènes. Taken gaat over een vader die op zoek gaat naar zijn ontvoerde dochter. Dat is de essentie van die film. Als het alleen om knokken zou gaan, wordt het saai.”

Marlowe is zijn honderdste filmrol. Dat hij het zo lang heeft volgehouden is volgens Neeson een kwestie van geluk. “Ik werd pas echt bekend door Schindler’s List. Ik was toen 41. Ik moet er niet aan denken dat ik op mijn achttiende al een filmster was geworden. Die weelde had ik nooit kunnen verdragen.”

Tot vervelens toe wordt de Noord-Ier gevraagd hoe hij het volhoudt om deze fysiek veeleisende rollen te spelen. “Ik ben nog steeds redelijk fit, hoewel ik niet dagelijks naar de sportschool ga. Ik heb een verleden als bokser en zorg goed voor mezelf. Het juiste eten, genoeg nachtrust en professioneel gedrag. Dus nooit te laat komen op de filmset. Eerlijkheidshalve merk ik wel dat ik namen soms niet kan onthouden. Maar ik maak me niet druk over het ouder worden. Het komt zoals het komt.”

Neeson beseft dat hij gezien zijn leeftijd van zeven decennia niet alles meer kan spelen. “Ik streef altijd naar geloofwaardigheid. Mijn vechtscènes moeten niet geschreven zijn voor dertig- of veertigjarigen. Daar pas ik voor. En als de producenten dat toch willen, dan vragen ze Jackie Chan maar.”

Marlowe, nu te zien in de cinema