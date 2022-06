Liam Gallagher: ‘Ik was vriendelijk, en wat was het resultaat? Ze liepen over me heen, behandelden me als vuil’

Drie decennia na de eerste repetitie van Oasis, de band die hem en zijn grote broer Noel de stratosfeer in schoot alvorens – in 2009 – door hun gekissebis te crashen, treffen we Liam Gallagher (in september wordt hij 50) in rustiger vaarwater aan. Na een valse doorstart met Beady Eye scoorden de eerste twee soloplaten van Our Kid veel beter dan verwacht, en de voorbije jaren vestigde hij bovendien een ijzersterke livereputatie. In augustus kunt u zich daar persoonlijk van vergewissen op Hear Hear! in Kiewit, in afwachting is er zijn niet misse nieuwe plaat ‘C’Mon You Know’.

Ik was vastbesloten om ons gesprek zoveel mogelijk weg te houden van Oasis. De positie van de broers is duidelijk: ze entertainen de buitenwereld met wederzijds gepest, maar de fundamentele kloof blijft. Noel: “Hij en ik hebben ooit, in een pub, geruzied over de vraag wat de beste kerstsong aller tijden was: ‘Merry Xmas Everybody’ van Slade of ‘Happy Xmas (War Is Over)’ van John Lennon. Het escaleerde tot een boksmatch op de parking. Ik kwam thuis met een blauw oog. ‘Wat is er gebeurd, papa?’ vroeg mijn zoontje. ‘Gevochten met oom Liam.’ Met Kerstmis, godbetert!”

Onlangs nog noemde Liam zijn broer “een grotere leugenaar dan Donald Trump”. Tot een klas peuters sprak hij, wijzend op de kleinste uk: “Ik heb een broer die zo groot is als jij.”

Noel is het koppige type. Nu Liam solo meer succes heeft dan de man die hij in de volgende kolommen consequent ‘the other guy’ zal noemen, lijkt een reünie van Oasis verder weg dan ooit. Maar ze komt er zeker – zelfs multimiljonairs laten al die miljoenen niet liggen.

In de nieuwe song ‘Diamonds in the Dark’ zing je: ‘Now I know how many holes it takes…’ Waarna Beatles-liefhebbers automatisch zullen aanvullen: ‘…to fill the Albert Hall’ – zoals het gaat in ‘A Day in the Life’. Betaal je voor die tekstflard auteursrechten aan Julian en Sean, de zonen van John Lennon?

Liam Gallagher: “Het is maar een halve zin, hè. Een knipoogje. Maar als ze auteursrechten eisen, zal ik me niet verzetten. Het zou een eer zijn om de kinderen van John Lennon te mogen voeden.”

In 1996 hoorde ik in Maine Road, het oude stadion van Manchester City, dat groepje waar je toen bij zong een briljante cover spelen van ‘I Am the Walrus’. Van alle Lennon-songs die je had kunnen coveren, heb je dit keer gekozen voor het ietwat obscure ‘Bless You’ uit 1974, een eerbetoon aan Yoko Ono. Jouw versie staat op de luxe-editie van C’Mon You Know.

Gallagher: “Andrew Whyte, een maat van me, was Sean Lennon tegen het lijf gelopen op een feestje tijdens de lockdown. Het gesprek kwam op ‘Bless You’, en Andrew stelde voor dat ik die song eens moest proberen. Het was ongeveer de enige compositie van Lennon die ik nog nooit had gezongen. Nu ben ik er fookin’ dol op.”

Als jouw oudste zoon Lennon een meisje was geweest, zou je haar dan Ono genoemd hebben?

Gallagher: “Nee. Ook Lennon.”

In ‘Oh Sweet Children’, de afsluiter…

Gallagher: “Da’s mijn favoriet! We zijn er tijdens de lockdown aan begonnen. Telkens als ik die song nu hoor, denk ik: godzijdank hebben we deze plaat niet opgegeven.”

Was dat dan ooit een optie: jij die om het even wat opgeeft?

Gallagher: “Nee, bollocks to that. Maar na 738 lockdowns en verlengingen van de avondklok en het verbod op concerten werd ik wel een beetje moedeloos. Ik was ongerust. Zouden we nooit meer massaal kunnen meezingen in een bomvol stadion? Fookin’ hell, mate. De domper op die vreugde heeft iedereen toch gevoeld?”

THE SEX BEATLES

In ‘Oh Sweet Children’ zing je dat je je kinderen niet kunt behoeden voor ongeluk, maar dat je hen wél kunt overstelpen met liefde. Hoe waarschuw je hen voor de valkuilen van het leven, te beginnen met drugs, in acht genomen dat papa daar vroeger zelf niet vies van was?

Gallagher: “Ik zie mijn kinderen bijna elke dag – hoeveel rocksterren kunnen dat zeggen? En niets maakt me blijer dan te kunnen melden: wij kunnen over álles met elkaar praten. Ik heb altijd een open relatie met hen gehad. Maar ik ben niet naïef. Ik weet dat jongeren meer dan ooit te maken krijgen met verraderlijke verleidingen. En dat gewetenloze drugsdealers soms aan de schoolpoort kamperen, of aan hun jongere broertjes stuff meegeven om op de speelplaats te verkopen.

“Ook mijn kinderen komen in de verleiding, ja. Ik heb hun al een paar keer ingeprent hoeveel mensen ik heb gekend die het níét kunnen navertellen. Mensen wier leven een hel geworden is, met de ene psychose na de andere. Mensen die failliet zijn gegaan of in de gevangenis beland omdat ze hun verslaving niet konden financieren.

“Ik besef donders goed dat zowat alles aan mij níét representatief is voor de doorsneedruggebruiker. En dat ik en the other guy net op tijd gestopt zijn met die dodelijke rommel.

“Nu, coke snuiven was meer zijn ding, ook al doordat zijn toenmalige vrouw (Meg Mathews, red.) het vaak deed. Ik ben altijd meer een drinker geweest. Ook slecht, natuurlijk, als je overdrijft. Maar tegenwoordig ben ik verslaafd aan optreden.”

Om nog even op ‘Oh Sweet Children’ terug te komen: die song klinkt als een outtake van ‘Revolver’ of de Dubbele Witte van The Beatles.

Gallagher: “Mij doet hij wat aan Wings denken. Sommige mensen vinden dat een mindere periode van Paul McCartney... (Kurkdroog) Ik ben niet één van die mensen. Welke Beatle heeft ooit een mindere periode gehad?”

…

Gallagher: “Geen enkele! Duidelijk? Ga rustig door.”

Heb jij ooit tegen je kinderen geroepen, zoals onze ouders tegen ons: ‘Zet die teringherrie stiller!’?

Gallagher: “Nee! Ja! (lacht smakelijk) Een paar keer. Plagend. Als ze muziek hadden opgelegd die ik ellendig slecht vond.

“Ken je Black Midi? (Zucht diep) Voor mijn part mogen die gasten bestaan, maar ik vind het niks. (Produceert een neurotisch geluid, ik denk dat hij de intro van de Black Midi-song ‘John L’ imiteert) Jézus, man. Hoorndol word ik ervan.”

‘I’m Free’ zing je niet zozeer, je spúwt die song.

Gallagher: “Zo moest het overkomen, ja. Ik doe dat vaak, toch, teksten uitspuwen? Ik wil energie, ik wil venijn – nee, niet venijn: ik wil attaque. Ik wil mensen wakker schudden. Vandaar ook de titel van de nieuwe plaat: C’Mon You Know. Ik zing graag melodieën, maar ik maak ook graag ruzie terwijl ik zing.

“Ooit wil ik een echte punkplaat maken. Niet zoals de Sex Pistols, maar rauwe rock-’n-roll waarin elk woord weerhaakjes heeft en waarin ik lekker loos kan gaan. Ik heb overigens nog met het idee gespeeld om mijn groep The Sex Beatles te noemen, omdat mijn stem de missing link lijkt tussen die van John Lydon en John Lennon.”

In ‘I’m Free’ lijk je je tot een specifieke persoon te richten. Je hekelt hem, daagt hem uit, wijst hem af.

Gallagher: “‘I’m Free’ gaat niet over een politicus. En ook niet over the other guy, zoals ze in Engeland denken. Die song gaat over mijn demonen – als ik er heb, tenminste.”

BOND, ALSTUBLIEFT

Klopt het dat je niet kunt autorijden?

Gallagher: “Op het podium is dat niet nodig.”

En niet kunt zwemmen?

Gallagher: “Op het podium is dat niet nodig.”

Wie zou je willen spelen in de volgende Bond-film: de geheim agent zelf of een iconische slechterik?

Gallagher: “De meeste acteurs zouden voor de slechterik kiezen: dan kunnen ze naar een Oscar hengelen door al hun tics te etaleren. Fook that. Doe mij maar Bond. Hij is de ultieme gentleman. Altijd strak in het pak. Altijd aan het stuur van de blitste auto’s. Altijd iets slimmer dan de rest. Altijd omringd door bloedmooie vrouwen. En op het eind van elke film leeft hij nog. Wat zou je nog méér willen? Ondertussen lopen die gangsters rond met littekens, één oog, incasseren ze de meeste klappen, en heb jij ze ooit seks zien hebben?!

“Da’s de les die de geschiedenis ons leert: uiteindelijk winnen de goeien altijd. De slechteriken eindigen in de gevangenis of sterven vroeg, vaak afgeknald door andere badguys. Wie wil nu een leven waarin je altijd over je schouder moet kijken?”

'Tijdens mijn concerten gaat het om mij en het publiek. Dan kan het me geen hol schelen wie naast me gitaar staat te spelen.' Beeld WireImage

Welke films en series heb je de voorbije decennia het vaakst bekeken op de tourbus?

Gallagher: “Veel komische series: The Fast Show, alles van Steve Coogan, Little Britain… En veel gangsterfilms, zoals Scarface, The Godfather en Gangs of New York. Maar mijn favoriet blijft de musical Quadrophenia uit ’79, gebaseerd op de gelijknamige rockopera van The Who. Naar mijn gevoel is dat nog altijd de enige goeie film over jeugdcultuur, ook al gaat het over de Mods, een beweging waarvoor ik te laat geboren ben.”

The Rolling Stones zijn begonnen aan wellicht hun allerlaatste tournee. Stel dat na Charlie Watts ook Mick Jagger doodvalt: zou jij dan zijn plaats innemen?

Gallagher: “Ooit zou ik dat gedaan hebben. Voor de lol. Wie anders? Maar nu heb ik zelf te veel succes. En ik ben een heel ander soort frontman dan Jagger. Al die gekke sprongetjes, dat verwijfde ballet van hem… Ik sta stil, armen op de rug, lichtjes door de knieën, en zing vanuit m’n ballen. Dat wérkt.

“Nu, Jagger is een groot zanger. Ik zou hem nooit kunnen vervangen. Dat kan niemand.”

Nog een hypothetische vraag. John Lennon leeft nog en producet jouw nieuwe plaat, maar jullie zijn het op elk vlak oneens: wie krijgt het laatste woord?

Gallagher: “Eerst blaas ik tegen zijn brillenglazen, zodat ze beslaan. Dan trap ik tegen zijn draaistoel, zodat hij duizelig en verward raakt. Als hij uitgedraaid is, zeg ik: ‘Je hebt gelijk. We doen het op jouw manier.’ Waarna we het op mijn manier doen, want het is míjn plaat. Wat denkt hij wel?!”

Een vraag over je ándere broer, Paul: is hij nog altijd deejay?

Gallagher: “Ja. Hij draait plaatjes voor mijn concerten. En hij mag zijn zin doen. Ik heb maar één regel: de laatste song voor ik opga, dat is altijd, euh, hoe heet-ie ook weer? (neuriet de intro van ‘A Town Called Malice’ van The Jam) Of ‘I Am the Resurrection’ van The Stone Roses. Of allebei! Die songs wekken me, ze peppen me op. Ik word ze nooit beu.”

BIJBEL, BEHA, SLIPJE

Noel zei eens over jou: ‘Liam is de combattiefste mens die ik ken. Alles kan hem irriteren, verontwaardigen of frustreren. Aldoor heeft hij het gevoel dat de wereld tegen hem samenspant. Hij is een man met een vork in een wereld van soep.’

Gallagher: “Ik ben vroeger vaak bedrogen. Ik was vriendelijk, en wat was het resultaat? Ze liepen over me heen, behandelden me als vuil. Waar ik vandaan kom, moest je je als een patser gedragen, uit zelfbehoud. Bescheidenheid en zachtaardigheid werden gezien als een zwakte.”

Je hebt nooit heimwee naar je jeugd?

Gallagher: “Nee. Er was te veel ellende, geweld, agressie…

“Ook later ben ik vaak belogen. Da’s misschien nog het ergste aan drugsgebruik: je denkt dat je vrienden hebt, maar het zijn profiteurs. Ze snuiven mee zolang jij de stuff betaalt. Daardoor ben ik van nature argwanend geworden. Ik ben vaak preventief in de verdediging gegaan.”

Je zingt ook songs die door derden zijn geschreven, op jouw maat. Hoe is dat? Kan een professionele componist die géén straatjoch uit Manchester is jou vatten?

Gallagher: “Soms. Heel soms. Er zijn er ook bij wie ik proef dat ze denken: Liam zal me rijk maken. Terwijl het omgekeerde natuurlijk de bedoeling is (grinnikt).

“Echt, maat, sommige songs die ik krijg toegestuurd zijn fookin’ ridiculous! Ik zing alleen het beste van het beste. Ik heb er vrede mee dat ik nooit de beste songschrijver zal zijn. Ik ben zanger. Frontman. Spits. Ik scoor!”

Liam en Noel in betere tijden: 'Coke snuiven was meer zijn ding. Ik ben altijd meer een drinker geweest. Ook slecht natuurlijk, als je overdrijft.' Beeld Getty Images

Voel je je nooit oud, of tenminste: ouder, in competitie met jongere artiesten?

Gallagher: “Nee, nooit. Ik doe mijn ding. Ik ben nu vader. Ouder. Nuchter. En ik zing beter dan ooit.

“Ik heb ooit gezegd: ‘Als ik kaal word, stop ik met muziek maken.’ En dat is ook al niet het geval, ik heb nog een práchtige bos haar. Als ik alsnog kaal word, kam ik mijn wenkbrauwen gewoon achterover. Geen hond die het verschil zal merken.”

Wat is het bizarste cadeau dat een fan je al gegeven heeft?

Gallagher: “Een bijbel. Dat is meer dan eens gebeurd. En beha’s! Slipjes! Had ik een winkel in kunnen beginnen.

“Onlangs, toen ik aan het joggen was, vroeg een brutale vlegel me of ik zijn telefoonrekening wilde betalen. Een astronomisch bedrag, alsof hij de hele tijd naar fookin’ Australië had gebeld tijdens de piekuren! Ben ik de Kerstman, misschien?! Het was april!”

Wat is het beste professionele advies dat je ooit hebt gekregen?

Gallagher: “Ik geef zelf nooit advies, en ook het advies van anderen opvolgen gaat me slecht af.”

Ben je eigenwijs?

Gallagher: “Ja. Roger Daltrey van The Who heeft me backstage in de Royal Albert Hall ooit aangeraden om opwarmingsoefeningen te doen voor mijn stem, vlak voor elk concert. Ik lachte hem uit: ‘Ik ben fookin’ Liam Gallagher. Ik ben geen slappeling. Met die nonsens hou ik me niet bezig!’ Waarop hij zei: ‘Wacht maar. Als je wat ouder bent, zal het lachen je wel vergaan.’ En hij heeft gelijk gekregen. Roger Daltrey is een legende.”

Is jou ooit een duet met een zangeres aangeboden?

Gallagher: “Ja. Vaak. Namen? Euh... Fuck, hoe heetten die grieten ook weer? (Na een lange stilte) Nee, het schiet me niet te binnen. Ik heb al vaak vrouwen doen zingen in bed, telt dat ook?

“Als de song in kwestie écht geweldig is, zou ik een duet overwegen. Maar rock-’n-roll, hè. Suffe ballads: mij niet gezien.”

MIJN BROER, DE KLOJO

Er zijn plannen om een standbeeld van Nick Cave op te trekken in Warracknabeal, zijn geboorteplaats in Australië. Waar moet jouw standbeeld komen te staan?

Gallagher: “Pal voor de deur van the other guy! En het moet een gróót standbeeld worden, met een enorme sokkel, zodat hij niet eens binnen kan in zijn eigen huis. En ik zou het verlichten zoals de fookin’ Eiffeltoren, zodat hij op de koop toe nog verblind wordt en de mensen van mijlenver kunnen zíén dat hij niet binnen kan. Gezichtsverlies, da’s voor hem het allerergste.”

Zou Oasis nooit gesplit zijn als niet jij maar Noel de knapste broer was geweest?

Gallagher (Treiterig): “Wie weet? Het zit hem dwars, hoor, dat ik altijd al de meisjes kreeg, terwijl hij niet verder kwam dan z’n fookin’ wonderwall bespuiten terwijl hij fantaseerde over mijn lieven.

“Weet je wat ik denk? Als hij knapper was geweest, had hij al die songs nooit geschreven. Hij móést zich uitsloven omdat hij lelijker was. Met zijn gedrochtelijke kop en dat kinderlulletje kon hij geen vrouwen voor zich winnen, dus moest hij iets anders bedenken. Als hij knap was geweest, was hij misschien surfer of fotomodel geworden – en dan had ik zijn songs niet kunnen zingen.”

Eerlijk antwoorden: hoelang is het geleden dat je tijdens een concert naar links keek en je afvroeg waarom Noel daar niet stond?

Gallagher: “No no no no… Dat gebeurt me nooit! Ik weet namelijk exact waar die fookin’ dickhead is: hij is voor de verandering het hoogste woord aan het voeren op het zoveelste feestje van chique mensen. Hij hangt graag rond bij de soort die neerkijkt op onze soort. Bij mensen die ons te min vinden. Mensen die tijdens het voetbal peperdure businessseats boeken omdat ze niet tussen het plebs willen staan. Mensen die azen op een adellijke titel. Maar vooral: mensen die zijn eindeloze betweterige monologen aanhoren zonder hem tegen te spreken.

“En vervolgens treedt hij weer eens op in een klein zaaltje, voor een publiek van pretentieuze zeikerds die zijn pseudo-experimentele gezwam waarderen. Terwijl ik de mensen geef wat ze willen, in uitverkochte stadions. Tijdens mijn concerten gaat het om mij en het publiek. En dan kan het me geen hol schelen wie naast me gitaar staat te spelen – een olifant, een scouser uit Liverpool of fookin’ inspecteur fookin’ Clouseau!”

Wij hebben hier geen echte paparazzi. Geef de leek eens een voorbeeld: hoever gaan die gasten in Engeland, bij sterren zoals jij?

Gallagher: “Op een dag ging ik buiten een plastic zak in één van onze vuilnisemmers droppen: ik neem het deksel van de emmer en kijk recht in de ogen van een man. Die fookin’ geezer had zich gewoon in mijn vuilnisbak verstopt! Hij zat erin! (Herhaalt het nog drie keer, dan droog) Daar hoort hij thuis, natuurlijk.”

Tot slot: zul je procederen, nu jouw sekstape is gelekt?

Gallagher (Verbijsterd): “Wát?!”

Weet je ’t dan nog niet? Het staat op de frontpagina van The Sun. Een oude tape waarop jij seks hebt, is blijkbaar gestolen en aan de hoogste bieder verkocht…

Gallagher (Ongerust): “Fook, man! (Nog ongeruster) Hoe ziet mijn partner eruit?”

Blond. Vrouw. Da’s al íéts…

Gallagher (Blaast): “Dat ben ik niet. Dat kán ik toch niet zijn?! Dit is het eerste wat ik hiervan hoor. Jezus...”

Relax, ’t is een grapje.

Gallagher: “Ha! Nice one. Tot gauw.”

‘C’Mon You Know’ is uit bij Warner.

Liam Gallagher speelt op 14/8 op Hear Hear! in Kiewit.

