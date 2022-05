Liam Gallagher - ‘C’mon You Know’: dichter bij Oasis kom je niet meer ★★★☆☆

Vijf jaar geleden schreven we nog dat het zonneklaar is wie de betere broer was. Toen viel Liam pijnlijk uit de boot. Met Oasis hadden Noel en Liam Gallagher voldoende onsterfelijke songs achter hun naam staan om eeuwig op hun lauweren te kunnen rusten. Maar Noel Gallagher durfde zijn nek uit te steken met avontuurlijke albums, terwijl Liam live voornamelijk teerde op de songs van diezelfde broer.

Niets mis mee, want hij was uiteindelijk wel het gezicht en de heerlijk uitgeteerde stem van diezelfde groep. Alleen: op plaat verveelde zijn groep Beady Eye en ook zijn soloplaten herbergden steeds hooguit twee onsterfelijke songs. Liam dreigde een parodie van zichzelf te worden. Want uiteindelijk moest hij het altijd méér hebben van zijn swagger, arrogante loopje en straffe strot dan van zijn talent. Noel was de slimste jongen van de klas, Liam de meest arrogante belhamel.

Daar schijnt de frontman vandaag mee te willen afrekenen. Zo lijkt de titelsong een loopje te nemen met het dommige imago van de zanger: de tekst drijft op platitudes als “You know it’s gonna be alright and we’re gonna dance all night” en tegeltjeswijsheden als “Let’s start living, be thankful and giving”. Maar elders stelt hij zich minder gemakzuchtig op.

De inzet lijkt groter op zijn derde soloplaat C’mon You Know. De strijkers voor het stuwende ‘Better Days’ bolsteren het beste van Oasis en The Verve. ‘World’s in Need’ doet hetzelfde met een Midden-Oosters arrangement. En wanneer je T.Rex hoort in ‘Everything’s Electric’, ga je spontaan de denkbeeldige dansvloer op. Die song werd samen met Dave Grohl geschreven, wat verklaart waarom het ritme van de drums meteen in je benen en heupen kruipt.

Het DNA van Oasis is meer dan ooit aanwezig op deze langspeler. ‘Moscow Rules’ en ‘Oh Sweet Children’ zijn volmaakte afleggertjes van The Beatles, en elders spookt de rest van de popgeschiedenis. Net als zijn broer steelt Liam Gallagher als de raven. ‘More Power’ begint bijvoorbeeld met een koortje dat “And you won’t always get the girl you want” zingt. Doorzichtige dief! Je gedachten dwalen spontaan af naar de Stones met ‘You Can’t Always Get What You Want’. Wat evenwel nog méér opvalt in die song, is dat Liam zich de broedermoord op Noel lijkt te beklagen in de lyrics: “Mother, I’ll admit I was angry for too long”, biecht hij op.

Oasis zal vast nooit meer bij elkaar geroepen worden, maar deze plaat doet de geest van de groep toch even herleven. Dichter bij Oasis kom je waarschijnlijk niet meer. As you were.

Liam Gallagher - C'mon You Know Beeld x

C’mon You Know is zopas verschenen bij Warner. Liam Gallagher speelt op 14/8 op Hear Hear in Kiewit.