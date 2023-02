Levenswijsheid van een muziekgoeroe: Rick Rubin verbaast zijn fans met zelfhulpboek

Superproducer Rick Rubin zat achter de knoppen bij platen van The Beastie Boys, Metallica, Johnny Cash, Kanye West en Kae Tempest. Nu schreef hij een boek. Geen autobiografie, nee. Ook geen handleiding voor muziekproducers. The Creative Act: A Way of Being werd een spiritueel getint zelfhulpboek.

“Bekijk het universum als een zich eeuwig ontvouwen van creativiteit. Bomen groeien. Cellen vermenigvuldigen zich. Rivieren vertakken zich. De wereld pulseert door al die productieve energie en alles op deze planeet wordt erdoor gedreven.”

Amper een drietal bladzijden ver in Rick Rubins boek The Creative Act: A Way of Being zal de meest cynische muziekfan wellicht de wenkbrauwen fronsen. Blader wat verder of sla een aantal hoofdstukken over en u zult zien dat het zweverige toontje geenszins wordt getemperd. Rubin, een van de machtigste, meest invloedrijke muziekproducers ter wereld, heeft namelijk niet het boek geschreven dat zijn miljoenen volgelingen van hem verwachtten. The Creative Act verzamelt allesbehalve ’s mans memoires en biedt amper een blik achter Rubins productieproces.

Sceptici zullen smalend opmerken dat Rubin geen proces hééft en een van de rijkste charlatans ter wereld moet zijn. De verhalen over zijn aanpak in de studio tijdens de totstandkoming van een plaat zijn ons niet vreemd: Rubin gaat in een sofa liggen terwijl de band of de artiest repeteert, schrijft en schaaft. Soms valt hij in slaap. Hij is karig met commentaar. Pas wanneer de nood het hoogst is, deelt hij zijn bespiegelingen met de muzikanten.

“Ik ken niks van muziek”, zo relativeerde Rubin zichzelf onlangs met een knipoog op de tv-zender CBS. “Ik speel amper een instrument en heb geen technische knowhow. Maar ik weet wat ik wel en wat ik niet goed vind, en daar ben ik onvermurwbaar in.”

Goeroe

We horen nagenoeg meteen wanneer een album door Rubin is geproduceerd. De uitgebeende ritmesecties. Het weldoordachte minimalisme (in de credits van LL Cool J’s album Radio staat “reduced by Rick Rubin” in plaats van “produced by”). De manier waarop hij ruimte in een song benut waarbinnen de instrumenten kunnen manoeuvreren. Voor een hoop audiofielen countert de uitgepuurde, heldere en toch duur klinkende Rubin-sound treffend de ultradigitale, generische popproducties uit de hitparades.

Zijn professionele verdiensten staan buiten kijf. In het New York van de jaren tachtig schreef hij hiphopgeschiedenis met zijn platenlabel Def Jam en zijn werk voor rappers zoals The Beastie Boys, T La Rock, Run DMC en LL Cool J. Ook in het metalgenre zat hij bij legendarische platen achter de knoppen. De doorbraakalbums van Slayer, bijvoorbeeld, of de eerste worpen van Danzig.

Met Bloodsugarsexmagik hielp hij Red Hot Chili Peppers aan zijn ultieme artistieke statement en verbond hij zich aan die band voor vele toekomstige productieklussen. De countrylegende Johnny Cash trakteerde hij in de herfst van diens leven op onverwachte wereldroem met de succulente, rauwe klank van de vijf zogenaamde American Recordings-platen. Millennials kennen Rubin wellicht van zijn werk met Kanye West, Kae Tempest, The Strokes en Jay Z – het was Rubin die voorstelde om diens hit ‘99 Problems’ met een a capella te laten beginnen en vervolgens de instrumenten te laten binnenknallen.

Rick Rubin. Beeld WireImage

De overvloed aan sappige anekdotes die zo’n rijkgevuld muziekleven garandeert vindt u echter niet in The Creative Act, een zelfhulpboek voor artiesten die de weg kwijt zijn of die simpelweg nog aan hun carrière moeten beginnen. Die invalshoek is niet zo bizar als u weet dat Rubin zich de voorbije twee decennia profileerde als een goeroe-achtige life coach voor wie mindfulness, yoga en transcendente meditatie geen geheimen meer hebben. Op Instagram trakteert hij zijn volgers dagelijks op creatief advies.

In online-interviews met popsterren zoals Kendrick Lamar en Stormzy laat hij zich hun dweperige idolatrie vriendelijk welgevallen, zonder zijn bescheidenheid te verliezen. Als interviewer in de Hulu-reeks McCartney 3, 2, 1 koorddanst hij elegant tussen sparringpartner en bewonderaar terwijl Paul McCartney in een studio vol instrumenten demonstreert hoe de klassiekers van The Beatles tot stand zijn gekomen.

Parabels

Van Rubin mag u bijgevolg naar eigen goeddunken een onsje levenswijsheid absorberen. Nu ja, wie vertrouwd is met motivatiesprekers of met hedendaagse spirituele leermeesters à la Eckhart Tolle zal wellicht niet erg veel verrassends lezen in The Creative Act.

Het wordt pas interessant wanneer Rubin zijn vakgebied induikt en vertelt over hoe het ego, extreem perfectionisme, zelfonderschatting of de perceptie van buitenstaanders een artiest kunnen verlammen. Hij haalt parabels aan om een punt te maken, verklaart hoe The Beatles en The Beach Boys het allerbeste uit elkaar haalden en refereert aan de Deense Dogme ’95-beweging rond Lars von Trier om zijn goede raad omtrent zelfopgelegde restricties kracht bij te zetten. In die momenten benadert Rubin het entertainende zelfhulpsfeertje dat journalist Neil Strauss in boeken zoals The Truth optrok. Maar vaak blijft The Creative Act toch wat in de schaduw van gelijkaardige maar beter gedocumenteerde, frissere non-fictie zoals, pakweg, Creative Quest van Questlove.

Het zegt veel wanneer je als popaficionado tijdens het lezen pas naar het puntje van je stoel schuift wanneer Rubin beschrijft hoe hij in een laatste fase van het productieproces een liedje het liefst afmixt. Via een hoofdtelefoon of via studiospeakers, wilt u weten? De nerds voor wie Rubin zou moeten schrijven, zijn bij dezen geprikkeld. Alleen verdienen zij een ander soort boek.

Rick Rubin, The Creative Act: A Way of Being, Canongate, 432 pagina’s, € 24