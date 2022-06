Leve de koning van het absurdisme: dit zijn de beste voorstellingen van het moment

Koning van het absurdisme

“Absurdisme is geen omweg, het is een manier van vertellen”, stelde cabaretier Wim Helsen in Humo. En hij kan het weten: in het Nederlandse taalgebied is er niemand die de kunst van het absurde zo in de vingers heeft als hij, wat hij andermaal bewijst in Niet mijn apen, niet mijn circus. In zijn nieuwste voorstelling wordt hij geconfronteerd met een parkeerboete onder zijn ruitenwisser: het startpunt voor een onnavolgbare, tragikomische reis.

“Zoals in zijn beste shows trakteert hij de toeschouwer op een volstrekt onnavolgbaar verhaal”, jubelde de Volkskrant in een met vijf sterren versierde recensie. “Niet alleen de situaties zelf zijn geestig, maar ook de zijpaden en rare details waarmee Helsen het volstopt.”

Niet mijn apen, niet mijn circus, 5 juni in Stadsschouwburg Mechelen.

Palaveren over leven en dood

Het hoeft niet spectaculair te zijn om goed theater op te leveren. Soms heb je genoeg aan twee mannen die in een zetel zitten te palaveren over leven en dood. Met veel gusto leven Peter Van den Eede en Willem de Wolf van de KOE zich in De Nijl is in Caïro aangekomen uit als twee tragikomische broers die vat proberen krijgen op hun eigen bestaan.

De Nijl is in Caïro aangekomen, 4 juni in Leietheater, Deinze.

Vlaamse primitieven

Dat de Vlaamse kunsten internationaal moeten uitblinken, stelde Jan Jambon (N-VA) toen hij aantrad als cultuurminister. Theatermaker Chokri Ben Chikha (Action Zoo Humain) nam de uitdaging aan: hij ging op de wereldtentoonstelling in Dubai de Vlaamse kunsten promoten. In Flemish Primitives zoekt hij naar de ultieme formule voor Vlaams succes.

Flemish Primitives, 3 en 4 juni in Monty Kultuurfactorij, Antwerpen.