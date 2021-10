‘Les intranquilles’: uitzonderlijke film toont bipolariteit en hoe ermee (samen) te leven ★★★★☆

De openingsscène is meteen een schot in de roos: een idyllisch gezinsuitje naar het strand verglijdt naar een diep verontrustende situatie. Van dan af wordt het steeds duidelijker dat kunstschilder Damien (Damien Bonnard), die een bipolaire stoornis heeft, opnieuw aan het ontsporen is. Zijn vrouw Leïla (Leïla Bekhti) zit hem voortdurend fysiek achterna, probeert hem met de moed der wanhoop medicatie in zijn mond te proppen, en tracht hun zoontje Amine (Gabriel Merz Chammah) te behoeden voor de totale chaos.

Les intranquilles past naadloos in Lafosses filmografie, die de mens in crisis analyseert – zie bv A perdre la raison en L’Economie du couple. Maar meer nog dan in die films overheerst hier de liefde, die Leïla kracht geeft om het ondraaglijke toch vol te houden. Maar voor hoe lang? Hoeveel keer kunnen je grenzen overschreden worden, voordat de laatste restjes hoop en vertrouwen definitief sneuvelen?

Lafosse spreekt uit ervaring, en laat de kijker levensecht ervaren hoe het is om lief en leed te delen met iemand die ten prooi valt aan mentale ziekte. Tegelijk toont de regisseur ook een groot respect voor Damien, die méér is dan zijn psychische stoornis. De scène waar Damien in volle crisis het penseel ter hand neemt en zijn familieleden verplicht om voor hem te poseren, is een ijzersterke metafoor: Damien legt fysiek beslag op hen, domineert hun bestaan, en tegelijk wordt er ook schoonheid gecreëerd.

‘Les intranquilles’ speelt vanaf 6/10 in de bioscoop.