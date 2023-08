‘Leopard Skin’ is kleine misdaadreeks over grootse, verdorven levens

Wat een grootse, verdorven levens leiden ze, de personages uit de Amerikaanse minireeks Leopard Skin. Het soort bestaan waarin ze tijdens een duistere periode eventjes verslaafd zijn geweest aan heroïne, maar no biggie: gelukkig wisten ze ook ergens een sjamaan zitten die hen van het goedje af kon helpen met een gerichte peyotetrip. Of een sadomasochistische relatie, waarin twee van hen belanden, die uitmondt in een gewone liefdesaffaire. Dát soort levens. Het soort dat u eerder in een roman zou verwachten.

En dat zijn dan alleen nog maar de slachtoffers in de strakke misdaadplot waarmee de reeks begint: ook de drie daders – die, op de vlucht na een voorlopig mislukte diamantroof, het Mexicaanse strandhuis bezetten waarin Alba Fontana (Carla Gugino) en Batista Fereira (Gaite Jansen) wonen – zijn op een opmerkelijke manier beland in het losgeslagen bestaan dat ze nu leiden.

Soms duurt het allemaal wat lang, ondanks de strakke looptijd van een klein half uur per aflevering. Ook wordt het, plotgewijs, snel een janboeltje, maar de gebeurtenissen komen wel op een prettig rommelige manier op u af. Halfweg neemt de misdaadplot – waarvan al snel meer en meer personages ten tonele verschijnen, zowel aan de kant van de daders als die van de gegijzelden – eventjes gas terug om een diepe duik in de verwarde psyche van de dragende personages te maken.

De fotografie en de setcompositie maken het feest van Leopard Skin af. De relatief beperkte locatie van het strandhuis komt zeer gelikt in beeld, maar ook weer niet té: regisseur-showrunner Sebastian Gutierrez (echtgenoot van hoofdrolspeelster Carla Gugino overigens) slooft zich bij momenten uit in verrassing en vervreemding in de beeldenstroom die hij naar het scherm brengt.

Omdat de condition humaine ook weer niet altijd hoeft te worden uitgebaggerd op een tv-scherm, kan ik Leopard Skin alleen maar aanraden. Het is een ongegeneerd pulpy home invasion-thriller, die ondanks zijn barrage aan genreclichés ook slimheid en perversie niet schuwt. Morgen zal ik de reeks alweer vergeten zijn, maar vandaag maak ik nog snel gebruik van mijn al vervliedende herinneringen eraan om ze toch even aan te prijzen.

Leopard Skin, bij ons via een licentieovereenkomst te zien op Streamz, is een verrassend maaksel voor Peacock, de bij ons niet zelf actieve streamingdienst van mediagigant NBC, die over de grote plas bekendstaat voor dingen als Vampire Academy en The Real Housewives: Girls Trip. De verveelde huisvrouwen en young adults die dit ineens hebben aangeknipt in hun streamingscherm krijgen wel een traktatie die een paar kilometer buiten hun belevingsveld ligt.