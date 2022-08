‘Leocadia’ van Comp. Marius: Het leven moet geleefd worden ★★★☆☆

In een zomer als deze voelt iedere wolkbreuk als een zegen, en dus hoorde je niemand klagen toen acteurs en publiek drijfnat werden geregend tijdens de première van Leocadia (Soms wil ik altijd naar zee), de openluchtvoorstelling van Comp. Marius in het Middelheimmuseum. De weergoden leken zelfs een handje te helpen, want samen met de goede afloop kwam ook de zon weer tevoorschijn.

Comp. Marius dook in het oeuvre van de Franse toneelauteur Jean Anouilh en spitte daar deze sprookjesachtige komedie uit. In het middelpunt van de actie staat de arme hoedenmaakster Amanda die een geheimzinnig baantje krijgt aangeboden op het kasteel van prins Albert. Die in rijkdom en adellijke titels zwelgende aristocraat zit gevangen in ‘een mysterieuze melancholie’. Zijn grote liefde, de operazangeres Leocadia Gardi, is al twee jaar dood en hoewel hun liefde maar drie dagen heeft geduurd, lukt het hem niet haar te vergeten. Om de prins te behoeden voor suïcidale neigingen onderneemt zijn tante een overmoedige poging het verleden te laten herleven. Amanda speelt daarin de hoofdrol: omdat ze zo hard lijkt op Leocadia wordt ze opgevoerd als de spilfiguur in een grootse re-enactment.

Het verleden is een moeras waarin het makkelijk verdwalen is, en wie eenmaal de weg kwijtraakt in de wirwar van zijn herinneringen verliest uiteindelijk het leven zelf uit het oog. De onderliggende boodschap krijgt u proper op een dienblaadje geserveerd: “Het leven moet geleefd worden”, klinkt het kordaat. En zo is het maar net.

Slapstick

Anouilh flirt met een aantal existentiële vragen die hij van lichtjes moraliserende antwoorden voorziet: wat is echte liefde, wanneer ben je vrij, hoe gevaarlijk zijn de valstrikken van de verbeelding, hoe geef je verdriet een plaats? Gewapend met een paar goed gemikte oneliners weet de acteursploeg de lichtvoetigheid te bewaren. Een snuifje klassieke slapstick en een handvol rake monologen houden het publiek bij de les.

Leocadia is geen stuk dat de hersenen doet kraken en grote intellectuele inspanningen vereist. Het is vrolijk, uitbundig theater met een amusant maar ongevaarlijk vleugje absurdisme, sober geënsceneerd en prikkelend door het spelplezier van de acteurs. De première miste echter nog wat ritme. Die haperende cadans zat af en toe de lach in de weg waardoor het potentieel van de komedie zich niet helemaal kon ontplooien. Ongetwijfeld zijn dat schoonheidsfoutjes die zich laten wegwerken van zodra de voorstelling wat meer roulatie heeft gehad.

Tot 28 augustus in Openluchtmuseum, Middelheim.