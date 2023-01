Lena Dunham en haar man Luis Felber: ‘We zijn net twee vierjarigen die aan het dollen zijn’

Zij is 36, Amerikaans actrice, filmmaker en schrijver, het bekendst van Girls. Hij is even oud en muzikant, zoon van een Peruviaanse moeder en een Britse vader. Lena Dunham en Luis Felber, echtgenoten.

Lena

“Er is redelijk wat voor nodig voor ik iemand raar vind, maar tijdens onze eerste date vond ik Luis de vreemdste persoon die ik ooit had ontmoet. Wederzijdse vrienden hadden ons aan elkaar gekoppeld in februari 2021. Toen hij bij mijn flat in Marylebone aankwam – Dunham is geboren in New York en verdeelt sinds 2021 haar tijd tussen Londen, New York en Connecticut – vond ik hem wel echt knap, bijna als een Victoriaanse vampier. Dat, en het feit dat hij weinig sociale remmingen heeft, was zeer ontwapenend.

“Natuurlijk vond ik Lu grappig, slim, sexy... Maar ik wist ook snel dat deze relatie anders was. Op eender welk moment, als er dingen op ons afkwamen die hem mogelijk konden afschrikken, benaderde hij het positief. Zoals toen ik opnieuw gezondheidsproblemen had – ik heb chronische gewrichtspijn, veroorzaakt door artritis en Ehlers-Danlos Syndromen, aandoeningen die het bindweefsel aantasten. Ik dacht: dit is het moment waarop hij zich realiseert dat ik allesbehalve een intact specimen ben. Maar het enige wat hij zei, was: ‘Ik denk dat je smoothies moet drinken’.

“Op dat moment was ik ook al gestart met op mijn eentje een kind te adopteren. Ik zei tegen hem: als dat voor jou niet werkt, laat het me dan gewoon nu weten, no hard feelings. Maar ook dat zag hij helemaal zitten (als iets wat we op een dag samen zouden doen). Hij stelde zich zo open op voor die relatie, ik kon niet anders dat hetzelfde doen.

“Lu is de koning van de superlatieven. Hij beschrijft me voortdurend als een prachtige, hemelse vrouw. ‘Rustig aan’, zeg ik dan, ‘want de lat ligt zo wel heel hoog.’ Hij zal waarschijnlijk zeggen dat ik gepassioneerd en ambitieus ben, maar ook liefdevol en gezinsgericht. En als ik hem erger, ben ik neurotisch, gekmakend en een huismus.

“We verloofden ons na vier maanden en trouwden na zeven maanden. Niet iets wat ik iedereen zou aanraden, maar voor ons werkte het. Getrouwd zijn heeft me veel geleerd over teamwork, over compromissen sluiten, en dat neem ik nu ook op een goede manier mee in de relaties die ik heb met vrienden en familie. We zijn ook allebei extreem gefocust op ons werk – dat is de motor die al het andere doet draaien.

“Ik ben dankbaar dat mijn vroegere werk aan Girls me in staat stelde om verhalen te blijven vertellen (de veelbekroonde serie liep zes seizoenen en leverde Dunham wereldwijde bekendheid op, red.). Ik ben ook dankbaar dat ik dat nu nog altijd kan doen, als schrijver, maker, regisseur en maar heel af en toe als acteur, in een iets minder fel spotlicht.

“Lu is de kok in huis. Ik heb eens een veganistische hotdog voor hem opgewarmd, maar die was aan een zijde knapperig en zwartgeblakerd. Lief als hij is, vertelde hij me natuurlijk dat die geweldig was. Ik kan dus niet koken. Zelfs koffie laat ik via Deliveroo leveren. Ik ben er niet trots op, het is gewoon de realiteit.

“Vanwege mijn artritis heb ik wel bepaalde beperkingen. Ik denk dat, als je een chronisch zieke partner hebt, dat er een aantal dingen zijn die je op jou neemt, zonder daar veel woorden aan vuil te maken. Ik probeer dat genoeg te erkennen en Lu te laten weten dat ik hem waardeer... dat ik hem elke dag waardeer.

“Op termijn zie ik ons nog naar het platteland verhuizen. We genieten nog van onze eerste jaren als getrouwd koppel, maar ik wil ook dat we adopteren. Ik wil een gezin en een groot hok met geredde varkens. Ik wil dat ons huwelijk altijd iets blijft dat leeft en verandert. Er zullen ongetwijfeld dagen zijn dat je partner een beetje als een verplichting voelt, maar ik hoop dat we daar ook vlot voorbij kunnen door met veel vreugde voor elkaar te blijven kiezen.”

Luis: ‘Ik ben altijd op zoek naar de volgende song, het volgende idee, de volgende persoon. Toen kwam Lena langs, en het licht ging aan in een donkere gang. Het was geweldig.’ Beeld instagram.com/lenadunham/

Luis

“Ik had nog nooit van Lena gehoord voordat we elkaar ontmoetten, ik moest haar googelen. Girls kende ik wel, omdat mijn moeder en mijn zus fans waren van de serie. Ik zocht haar op Instagram op, en zag haar dansen op een nummer genaamd ‘Red Hot Pussy’ in haar tuin in Los Angeles. Lena geeft zichzelf bloot op een heel speciale manier. Dat was alles waar ik op dat moment op af kon gaan. Ze was ook veel kleiner dan ik dacht dat ze zou zijn. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, was er meteen een aantrekkingskracht, een gevoel van herkenning. Lena heeft een tijdloze schoonheid. Ik verloor me in haar ogen.

“Tijdens de coronacrisis had ik vooral thuis in mijn eigen bubbel gezeten – niet echt veel mensen zien, alleen maar muziek schrijven, en dat is nogal eenzaam en gekmakend. (Luis’ artiestennaam is Attawalpa, red.)

“Na 35 jaar op deze aardbol had ik het ineens gehad met voortdurend een masker op te zetten. Binnen het half uur had ik dus al een hele hoop onzin over mezelf uitgekraamd.

“Lena is dan wel een grote prater, maar ze luisterde echt naar me. Dat deed me echt veel. Op die eerste date hebben we meteen twaalf uur met elkaar doorgebracht. Toen ik wegging, vroeg ik of ik haar nog eens opnieuw kon zien. Ze dacht dat ik een grapje maakte. Sinds die dag zijn we eigenlijk permanent in elkaars leven gebleven.

“Onze relatie draait om onze creativiteit. Ik haal vooral inspiratie uit ontmoetingen en gesprekken met mensen, terwijl Lena gewoon dingen kan creëren zonder ze te ervaren, wat een goddelijke kracht is.

“Het huwelijk was niet per se iets wat ik wilde voor ik Lena ontmoette. Mijn ouders zijn wel al 50 jaar getrouwd – ze konden niet zonder elkaar – maar ik heb me mijn hele leven lang nooit echt gesetteld gevoeld. Ik ben altijd op zoek naar de volgende song, het volgende idee, de volgende persoon. Toen kwam Lena langs, en het licht ging aan in een donkere gang. Het was geweldig.

“Onze geloften vormden een belangrijk deel van onze trouwdag. Ik schreef dat Lena en ik als twee wasberen zijn in de vuilnisbak van het leven. We hebben altijd onze handen vol en op het einde van de dag kruipen we gezellig tegen elkaar aan. Haar geloften bliezen me van mijn sokken. We huilden allebei als baby’s. Onze openingsdans was op ‘This Will Be Our Year’ van de Zombies. Het was de beste dag van mijn leven.

“Werken aan de muziek voor Lena’s films (Luis co-creëerde de soundtrack voor Lena’s recente projecten Sharp Stick en Catherine Called Birdy, red.) en samenzijn in ons huwelijk komt voor mij op hetzelfde neer. We zijn net twee vierjarigen die aan het dollen zijn.

“In de laatste sms die ik van Lena kreeg, staat dat ik voor altijd de liefde van haar leven ben. Ik denk dat ze elke dag trots op me is, zoals ik op haar ben, en we verrassen elkaar steeds weer, keer op keer. Getrouwd zijn voelt gewoon goed. Ik ben op het juiste pad met mijn beste vriendin en we kunnen samen zijn. Beter bestaat niet.”

Gekke gewoontes

Lena over Luis: “Ik kocht hem een ouderwets nachthemd voor mannen. Hij noemt het zijn ‘pyjama’, enkelvoud (in plaats van het Engelse pyjamas, red.)”.

Luis over Lena: “Wanneer ik gefrustreerd ben, vindt ze altijd een manier om zich in te leven. Op het grote pad van het leven is dat geweldig, maar op het moment zelf is het irritant.”