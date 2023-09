‘Lelijke boeken, die pijn doen aan de ogen, moeten eruit’: de boekenkast van Rob van Essen

‘Met kleerkasten kun je dat niet, dat is een beetje onpraktisch, maar met boekenkasten wel. Als je als koppel je boeken niet samen kunt zetten, moet je ook niet gaan samen­wonen, vind ik. Lize (Spit, red.) en ik hebben dus geen gescheiden boekenkasten. Ik ben bij haar ingetrokken, in Brussel, maar mijn boeken stonden nog in Amsterdam. Anderhalf jaar geleden hebben we een boekenkast op maat laten maken, waarna we mijn boeken hebben laten overkomen. Ik had er meer dan Lize, dus die van haar vallen een beetje weg, maar intussen hebben we ook boeken die echt van ons zijn. Samen kopen we veel ­poëzie. Het wordt dus steeds meer onze boekenkast.

“Ik zie een boekenkast niet als een museum of als de uitdrukking van mijn innerlijk als lezer. Dat is ze natuurlijk wel, maar ze is toch vooral een geheel waar stroming in zit. We willen geen huis vol boeken, net zomin als een kast vol boeken trouwens. In een goede boekenkast zit lucht, lege planken, of de tekening van J.M.A. Biesheuvel die ik kreeg toen ik de naar hem genoemde literaire prijs had gewonnen. Dus wordt er geselecteerd.

“Streng zijn is vaak prettig. Boeken wegdoen kan opluchting schenken, en zodra ze weg zijn, mis ik ze vrijwel nooit meer. Boeken die ik nog wil lezen of die me dierbaar zijn, blijven zeker, maar de overige komen in aanmerking voor de uitgang, zeker de lelijke. Zo stond er een tijdje een boek in de kast dat ik gerecenseerd had voor de NRC, echt wel goed, maar met een verschrikkelijke hardroze cover en rug. Het deed gewoon pijn aan de ogen. Dat ging er dus uit.

“Boeken die ik gerecenseerd heb, halen trouwens vrijwel nooit de boekenkast. Ik associeer die te veel met werk, dus geef ik ze door of laat ik ze achter in een boekenkastje op straat.

“Ik ben zuinig op mijn boeken, maar het zijn gebruiksvoorwerpen, wat niet betekent dat ik ruggen breek. Dat vind ik nog steeds een grote misdaad. Ik zet weleens streepjes in de kantlijn, vooral bij non-fictie dan, en ik maak weleens een ezelsoortje. Stel dat er brand zou uitbreken en ik nog snel een boek uit de kast zou kunnen meegrissen, dan zou ik kiezen voor het boek dat het dichtst bij de deur staat, denk ik. (lacht) Het is een opmerking die ik helaas niet zelf verzonnen heb. George Bernard Shaw maakte ze ooit.

“Maar serieus, ik ben geen verzamelaar van eerste drukken of speciale edities. Geen van mijn boeken is daardoor onvervangbaar, behalve dat ene met een emotionele waarde, een exemplaar van Godfried Bomans’ Kopstukken, dat nog uit de bibliotheek van mijn vader komt, met zijn handtekeningstempel erin. Die Bomans is trouwens een van de oudste boeken in de kast, samen met Pieter Bas en Erik of het klein insectenboek en een verhalenbundel van Ray Bradbury. Ze dateren uit mijn vroege boekenjaren.

“Ik ben opgegroeid in Ede, op de Veluwe. Ik had strips, maar boeken haalde ik in de bibliotheek. Pas na mijn twintigste bezat ik een substantiële boekenkast, het resultaat van mijn strooptochten op tweedehandsmarktjes in de buurt. Vandaar die Bomansen dus, maar ook heel wat van Simon Carmiggelt.”