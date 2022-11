‘Leila’s Brothers’: ‘Trouw en de pijn zal verdwijnen’ ★★★☆☆

De rare kronkels van de Iraanse censuur: Leila’s Brothers zal in eigen land niet in de zalen komen omdat de makers een bureaucratische regel overschreden hebben. De film was eerder dit jaar geselecteerd voor de competitie in Cannes zonder de expliciete toestemming van het Iraanse Filmbureau. De ware reden voor de ban is vermoedelijk de ontnuchterende kijk die Leila’s Brothers biedt op de Iraanse maatschappij. Economische ongelijkheid erodeert het vertrouwen van de Iraniërs in hun leiders. Corruptie tiert welig in zowel de religieuze als de economische wereld, van hoog tot laag: van de fabrieksdirecteur tot monsieur pipi. En voor de schrijnende discriminatie van vrouwen schieten woorden te kort.

Het zijn enkele van de pijnpunten die Roustaee in Leila’s Brothers aankaart. Niet met slogans of grote woorden, maar door de daagse lotgevallen van een doorsnee familie uit de lagere middenklasse te tonen.

Centraal in deze vertelling van twee uur en drie kwartier staat Leila: een ongehuwde vrouw van veertig die voor haar ouders zorgt en haar vier broers uit de miserie probeert te houden. Zoals wanneer een van hen auto’s wil verkopen die hij niet bezit. Haar plannen getuigen keer op keer van meer wijsheid en doortastendheid dan de voornemens van haar vier broers samen, maar Leila botst even vaak tegen de grenzen van het patriarchaat. Overigens is er van gendersolidariteit amper sprake. Als Leila over rugpijn klaagt, bijt haar moeder haar toe: “Trouw en de pijn zal verdwijnen.”

Actrice Taraneh Alidoosti (bij ons bekend van About Elly en The Salesman van Asghar Farhadi) torst Leila’s Brothers. Door haar excellente vertolking blijft de film zelfs boeien op de momenten dat het verhaal begint te slepen omdat Roustaee zich verliest in onnodige narratieve kronkels.

Vanaf 9/11 in de bioscoop.