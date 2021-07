‘Lego Masters’-winnaar Jan Pennings overleden op 31-jarige leeftijd

“Intens verdrietig en vooral onwerkelijk: Jantje is er niet meer.” Zo klinkt het op het Instagramaccount van Lola Nouwens, de ex-vrouw van Jan Pennings. Pennings, die samen met zijn voormalige echtgenote het eerste seizoen van ‘Lego Masters’ won, overwon op de leeftijd van 22 jaar al een hersentumor. Of de Nederlander nu aan de gevolgen van kanker overleden is, is niet duidelijk.

Het verlies van haar ex-partner valt Lola Nouwens duidelijk zwaar. Bij de foto die ze van Jan op haar Instagramaccount deelde, schrijft ze nog het volgende: “Ik ben ongelooflijk dankbaar voor zijn aanstekelijke levenslust, oneindige creativiteit en onverwoestbaar optimisme, voor zijn vriendschap en liefdevolle zorgzaamheid, voor zijn rare humor en hysterische lach. Maar bovenal ben ik ongelooflijk droevig. Want man, ik mis ‘m nu al.”