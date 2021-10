Lees! en Boektopia: de opvolgers van de boekenbeurs voor u nu al gewikt en gewogen

LEES! HET BOEKENFESTIVAL – Antwerp Expo

Wat is er te beleven? En waar schuilt de vernieuwing?

Beleving, beleving én nog eens beleving. Dat is het lokaas van de Antwerpse beursorganisator Easyfairs die als bij toverslag het stokje van het failliete Boek.be overnam. In de praktijk betekent het dat u op Lees! niet langer van het ene naar het andere uitgeversstandje hoeft te sjokken om uw boekenwaar te sprokkelen. “Nu kiezen we voor een duidelijke indeling in acht overzichtelijke themazones, waaronder non-fictie, thrillers, kinderboeken en literatuur, in drie open hallen”, zegt organisator Geert Briers over zijn zevendaagse pocketeditie. “Bijkomend voordeel: minder volle gangen en je zal sneller je favoriete boek beethebben.” Vooral de boekhandels staan centraal, waaronder Standaard Boekhandel, FNAC en de Confituurketen. Koepelorganisatie Boekhandels Vlaanderen jubelt dat “je door de thematische benadering eindelijk de bomen door het bos zal zien.”

Verder lijkt ‘boekenfestival’ Lees! toch sterk het voetspoor te volgen van de ter ziele gegane beurstiendaagse. Essayist en ex-uitgever Harold Polis is aangetrokken als curator van het (enige) auteurspodium, centraal aan de toegang. Tom De Cock waagt zich dan weer aan een ‘Boekathon’: meer dan 190 auteurs van diverse pluimage draven op voor een kwartiertje, goed voor 49 uur gesprekken. Radio 1 is prominent aanwezig met liveprogrammatie, onder het commando van Bent Van Looy. Martine Tanghe en haar perfecte taalbeheersing moeten het Lees!-dictee cachet geven.

En kan de BV-spotter scoren?

Handtekeningenjagers mogen zich opnieuw het vuur uit de sloffen lopen en hun favoriete BV’s omzwermen, wellicht met enige coronadistantie. Kookcoryfeëen Sandra Bekkari, Karolien Olaerts (‘Karola’s Kitchen) en Pascale Naessens tekenen present, terwijl wielermens José De Cauwer ‘surplace’ maakt en ook Willy Sommers heeft een boek bij elkaar gezongen, jawel. Gevaarlijke oploop is er allicht voor miljonair Martien Meiland (‘Wijnen, wijnen, wijnen’), Marc De Bel, Stephanie Planckaert, Evi Hanssen, Griet Op de Beeck, Peter Vandenbempt en de cast van Familie. Ish Ait Hamou mag pronken met een geïllustreerde heruitgave van Cécile.

En de meerwaardezoeker?

Curator Harold Polis is in zijn nopjes dat hij ondanks corona toch nog een blik(je) internationale namen kon opentrekken. Zo komt de Franse Goncourtwinnaar 2020 Hervé Le Tellier (met zijn in Frankrijk explosief verkochte Anomalie) langs, net als Tasmin Calidas (‘Ik ben een eiland’), de hippe Londense dertiger die de stad verruilde voor een minuscuul Hebrideneiland, en Michel Pye over Antwerpen in de zestiende eeuw. Antropologe Jane Goodall zit digitaal in de Boekathon. Ook de welbespraakte Nederlands-Turkse Lale Gül strijkt neer. Beslist opmerkelijk: de sinds kort naar het geloof hengelende Kristien Hemmerechts praat met kardinaal Jozef De Kesel. Tom Naegels pakt uit met een avant-première van een zaalshow rond zijn Nieuw België-migratieboek. Duo’s als Boekenbon-genomineerden Peter Terrin en Chris de Stoop en schrijverskoppel Lize Spit en Rob van Essen vleien zich in de spreekstoel.

Lees! Het Boekenfestival, Antwerp Expo, van ma 1 tot 7 november, www.lees-hetboekenfestival.be

Boeken blijven de hoofdattractie, maar ook BV-spotters en handtekeningenjagers komen aan hun trekken in Antwerpen en Kortrijk. Beeld Eric de Mildt

BOEKTOPIA – Kortrijk XPO

Wat valt er te beleven en waar schuilt de vernieuwing?

Eerst zou de Kortrijkse beurs het Feest van het Boek gaan heten. Maar die naam bleek al geclaimd door Standaard Boekhandel. Dus opteerden de organisatoren voor Boektopia, waarmee meteen een lijntje naar de toekomst wordt uitgegooid. Boektopia, nu nog een driedaagse, moet “de centrale hub” worden “voor alles wat met literatuur in Vlaanderen te maken heeft”, waar “boekliefhebbers hun blik kunnen verruimen, kunnen wegdromen en zich laten inspireren”, volgens organisator Jo Dupré. Grote spelers als Lannoo, VBK-uitgevers (met onder meer Atlas/Contact), Standaard Uitgeverij en Pelckmans vonden elkaar dit voorjaar al om, na het failliet van Boek.be, een nieuwe beurs op poten te zetten. Hun oog viel op Kortrijk XPO: “Goed uitgeruste beurshallen, betere catering en geen parkeerproblemen”, zegt Dupré. ‘Lezen is beleven’ is de baseline, met een klemtoon op ‘belevingsroutes’, om op een “interactieve manier 80 nieuwe boeken te ontdekken via zes aparte thema’s (romans & literatuur, crimi, strips, kids, lifestyle en samenleving)”. Zo is er een klim-en klauterparcours waar ze spelenderwijs figuren uit kinderboeken ontdekken. Verder oogt het gebeuren als een doorslagje van een … ja, modale boekenbeurs: signeersessies, auteursinterviews én panelgesprekken. Ook hier geen aparte uitgeversstandjes, maar één centraal boekenaankooppunt: boekhandel Theoria.

Vallen er BV’s te spotten?

“Tuurlijk. Maar u zult er in iets mindere mate over struikelen dan in Antwerpen. Ook hier zijn Pascale Naessens, Sandra Bekkari, Dirk De Wachter, Ish Ait Hamou en Willy Sommers van de partij. Kinderboekenauteur Marc de Bel krijgt een ereplaats. Ook nogal wat politici kunt u in Kortrijk op de schouder kloppen: ex-Europees president Herman van Rompuy, staatssecretaris Sammy Mahdi en Antwerps burgemeester Bart De Wever (in gesprek met imam Khalid Benhaddou). Axl Peleman en Charel Cambré, Johan Verminnen en Willy Sommers brengen deuntjes ten gehore. En Marc van Ranst en Nicci French (via webcam) zijn te horen in wat hier Boekenmarathon heet. Opvallend: de VRT geeft verstek in Kortrijk. “Nochtans hadden ze aanvankelijk beloofd om ons mediagewijs te ondersteunen”, zegt Dupré.

En de meerwaardezoeker?

Met 150 aanwezige auteurs is Boektopia zichtbaar bescheidener dan Antwerpen, waar er ruim 300 opdraven. Paradepaardje is ongetwijfeld Marieke Lucas Rijneveld, met Mijn lieve gunsteling. Verder noteren we onder meer Elvis Peeters, Ann De Craemer (met haar depressiegetuigenis), Tom Naegels, Margot Vanderstraeten (Minjan) en VUB-rector Caroline Pauwels, net als VRT-journalist Koen Wauters (Mijn vader is een priester, mijn moeder een non).

Van zaterdag 30 tot maandag 1 november, in Kortrijk XPO, www.boektopia.be.