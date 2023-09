Lees de boekentips van Nico Sturm, Sylvia Broeckaert en Carolien van Nunen

Sylvia Broeckaert tipt Het intieme leven (Niccolò Ammaniti)

“Met scherpe karaktertekeningen, een zalige dosis humor en een ongebreidelde fantasie, beschrijft Ammaniti een week uit het leven van de beeldschone, van zichzelf vervreemde vrouw van de Italiaanse premier. Het wordt een rollercoaster aan gebeurtenissen en emoties, die begint met een kreet van pijn en eindigt in een liefdevolle gloed.”

Sylvia Broeckaert is Klarapresentator en auteur. Haar roman Aria is net uit bij Borgerhoff & Lamberigts.

Carolien van Nunen tipt Het einde van de rode mens (Svetlana Alexijevitsj)

“Pakkende verhalen van een diverse groep inwoners van de voormalige Sovjet-Unie. Alexijevitsj tekende op hoe zij terugkijken op de (val van de) Sovjet-Unie en de eerste jaren daarna in Rusland. Geen grote analyses of geschiedenislessen, maar de persoonlijke verhalen en de veelstemmigheid brengen net zoveel meer nuance bij.”

Carolien van Nunen is VTM-journaliste en Rusland-specialiste.

Nico Sturm tipt Onze voorouders (Italo Calvino)

“Drie prachtige verhalen voor de prijs van één, van de magische hand van Italo Calvino. Alleen al voor de roman De baron in de bomen moet je het in huis halen. Het gaat over een jongetje dat in een boom kruipt en er nooit meer uit komt. Zo kan hij de wereld bekijken vanuit een ander perspectief. Dat wens ik iedereen toe, van tijd tot tijd.”

Nico Sturm is artistiek leider van Tutti Fratelli.