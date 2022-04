Leef eens als vergeetachtige in het land der vergeetachtigen ★★★☆☆

Het lijkt ietwat gemakzuchtig om elke nieuwe Griekse film te vergelijken met het werk van Yorgos Lanthimos, de regisseur van The Lobster die aan de basis ligt van wat westerse media de ‘Greek Weird Wave’ noemen. Maar in het geval van Apples, de debuutfilm van Christos Nikou, is de referentie niet goedkoop: hij was assistent-regisseur bij Lanthimos’ doorbraakfilm Dogtooth, en heeft veel van Lanthimos geleerd.

In een Griekse update van José Saramago’s Stad der blinden zoomt Nikou in op een zwijgzame, eenzame man (Aris Servetalis) die, net als de meeste inwoners van de stad waar hij leeft, wordt getroffen door plots, onverklaarbaar geheugenverlies. Hij weet niet meer wie hij is of wat hij wordt geacht te doen. Omdat er geen remedie voorhanden is, wordt hij gedwongen een eigenaardige therapie te volgen: maak met een polaroidcamera (Nikou gebruikt voor zijn film overigens hetzelfde vierkantige beeldformaat) nieuwe herinneringen aan (‘Ga naar een stripteaseclub’, ‘Kijk een horrorfilm’), en bouw zo een nieuwe identiteit.

Apples speelt zich af in een wereld zonder smartphones en sociale media, en is tegelijk een slimme allegorie op onze artificiële selfiecultuur. Bovendien is de uitdrukkingsloze Servetalis perfect gecast in een film die steunt op droogkomische tragiek en onverklaarbaar absurdisme. De twist die Nikou in de laatste akte introduceert, diept zijn personage alsnog uit, maar ondergraaft tegelijk de unieke, anonieme sfeer die Apples zo intrigerend maakt: een prima film over de eigenaardige aantrekkingskracht van vergeetachtigheid.