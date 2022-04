Leden van Nirvana en Soundgarden richten nieuwe supergroep op

3rd Secret bestaat verder ook uit gitarist Bubba Dupree (eerder aan de slag bij de punkband Void) en zangeressen Jennifer Johnson en Jillian Raye, die eerder met Novoselic samenspeelde in de band Giants in the Trees.

Zowel Nirvana, Soundgarden als Pearl Jam waren uithangborden van grunge, een subgenre van rockmuziek dat ontstond in en rond Seattle – waar de drie bands hun thuishaven hadden – en in de vroege jaren 90, dankzij het succes van albums als Nevermind (Nirvana), Ten (Pearl Jam) en Superunknown (Soundgarden) immens populair werd. Nirvana stopte in 1994, na de zelfdoding van frontman Kurt Cobain. In 2017 stapte Soundgarden-zanger Chris Cornell uit het leven. Pearl Jam is nog altijd actief.

Na het einde van Nirvana richtte drummer Dave Grohl de succesgroep Foo Fighters op, terwijl Novoselic verschillende kleinere projecten, zoals de band Sweet 75, startte. Hij speelde al met Thayil samen in de punkband No WTO Combo, en maakte nu en dan een gastoptreden bij Foo Fighters. In februari had hij in een inmiddels verwijderde tweet gemeld dat hij “druk bezig” was met het “afwerken van een album”. Ook op zijn website hintte Novoselic op een nieuw muzikaal project met Thayil.

Dat blijkt dus de debuutplaat van 3rd Secret te zijn, waarvoor Novoselic het gros van de elf songs schreef. Het album werd grotendeels geproducet door Jack Endino, die een dikke dertig jaar geleden ook aan de knoppen zat bij de opnames van Bleach, het debuutalbum van Nirvana.