‘Le sommet des dieux’: duizelingwekkende animatie die klamme handjes bezorgt ★★★☆☆

Toen de befaamde Britse klimmer George Mallory in 1923 gevraagd werd waarom hij absoluut de Mount Everest wou bedwingen, luidde zijn antwoord laconiek: “Because it’s there.” Een jaar later zou hij op diezelfde berg sterven, enkele honderden meters onder de top. Wat bezielt een mens om de meest onherbergzame regionen van de aardbol op te zoeken, goed wetende dat hij er misschien nooit meer van zal terugkeren? Wat heeft die zuurstofarme tango met de dood te betekenen?

In Le sommet des dieux, een animatiefilm op basis van Jirō Taniguchi’s gelijknamige manga, probeert regisseur Patrick Imbert het mysterie te kraken. Zijn hoofdpersonage Fukamachi Makoto, een Japanse fotojournalist, raakt in de ban van een mysterieuze camera, die de bovengenoemde George Mallory bij zich zou hebben gehad tijdens zijn fatale beklimming van de Everest. Als Fukamachi het fototoestel in handen kan krijgen, zal hij eindelijk kunnen onthullen of Mallory als eerste in de geschiedenis de top haalde, of toch met de eindmeet in zicht zijn laatste ademwolkje uitblies.

Zijn zoektocht brengt hem op het spoor van Habu Joji, een beroemde bergbeklimmer die na een tragedie plots van de kaart verdween. Zo muteert de film gaandeweg van een journalistiek onderzoek naar een intiem portret van Habu: een geobsedeerde, solitaire figuur die letterlijk met zijn hoofd in de wolken leeft.

Kippenvel

Le sommet des dieux is een triomf van vakmanschap: de fotorealistische animatie is niet alleen een handigheidje waarmee de makers zich een onmogelijke filmshoot op de steile flanken van de Everest besparen, maar ook een buitengewoon doeltreffend en creatief instrument om de onwerkelijke, rijk geschakeerde omgeving van het hooggebergte tastbaar te maken. Het ultieme bewijs dat een tekenfilm je klamme handjes kan bezorgen. De epische muziek van Amine Bouhafa doet er nog kippenvel bovenop.

Inhoudelijk botst Imbert wel op een muur: de ondoorzichtige natuur van de bergbeklimmer geeft zijn geheimen uiteindelijk nauwelijks prijs. De kijker moet het stellen met enkele platitudes als eindconclusie. Le sommet des dieux werkt uitstekend in de hoogte, maar minder in de diepte.

Le sommet des dieux is vanaf 23/3 te zien in de bioscoop.