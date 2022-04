‘Le plus beau’ is niet meer: Arno overleden na lange strijd tegen pancreaskanker

“Life’s too short to get old”, vertelde Arno Hintjes ons graag en vaak. Al moest hij dat beeld na de diagnose van kanker toch even bijstellen. Ouderdom was hem ineens een stuk meer genegen. Het leek wel alsof hij na de terminale diagnose het onderste uit de kan wilde halen. Het idee van de dood, daarmee kon hij leven, vertelde hij ons. Arno was vooral dankbaar omdat hij zo’n geweldig leven had geleid. Bang was hij niet voor de dood, wél voor de pijn die eraan zou voorafgaan.

Tot de laatste minuut bleef hij ook optreden en muziek maken. Alsof hij zichzelf op de laatste knip nog wilde verzekeren van onsterfelijkheid. Een vreemde gedachte, want Hintjes was eigenlijk al onsterfelijk bij leven en welzijn. “It’s a long way to the top, if you wanna rock-’n-roll”, scandeerde Arno naar verluidt duizenden keren en route. Daar geloofde hij ook écht in. Arno was een veteraan. Hij bezorgde de Belgische popmuziek zo ook een resem klassiekers, zowel solo als met T.C. Matic.

Hij ontroerde, deed je lachen en dansen tegelijk. Arno had naar eigen zeggen een kleintje, maar het schoot wel ver. Enorm ver. Zijn maîtresse was de adrenaline. Die minnares hield hem ook de laatste jaren op de been. Optreden werd steeds moeilijker en in juli vorig jaar had hij nog een paar maanden rust voorgeschreven gekregen, op doktersadvies. Maar toch wist hij nog een paar onvergetelijke concerten in de AB te geven. De strijd tegen pancreaskanker bleef achter in de kleedkamer. Al zullen zijn fans voor altijd onthouden dat hij eigenlijk al afscheid nam op een Radio 1-Sessie. Vlak voor ‘Les Yeux de ma mère’ zei hij: “Mijn moeder is boven…. ‘k gon eur’ misschien één van… Ja, ‘k zal eur gaan bezoeken.”

Het leven viel hem soms ook zwaar. “Leven met mezelf, dat ben ik nog aan het leren,” zei Arno kort voor zijn overlijden. Hij was een gesloten mens. Zelfs als hij joviaal kwam binnengewaaid en grapjes maakte in het café van de AB, L’Archiduc of het terras van Le Poan Royal, kreeg je nooit het idee dat hij openhartig was. Arno was een meester in verdringing. Wanneer je hem een vraag stelde, waarmee je te dicht op zijn huid zat, blokkeerde hij steevast. Botste je op een muur. Over diepere gevoelens praatte hij liever niet. Nooit geweten of de Lonesome Zorro zich soms écht eenzaam voelde. Of dat hij zichzelf écht een mooi meisje voelde in het diepst van zijn gedachten, zoals hij altijd beweerde tijdens interviews. Waar we wél geloof aan kunnen hechten? “Muziek heeft me gered”, vertelde hij me ooit. “Geestelijk, maar ook lichamelijk. Ik ben één keer bij een psycholoog geweest. Maar de muziek heeft me altijd gered.”

Dat was altijd een feit. Arno was geen technisch geschoolde muzikant. Hij speelde een erg aardig mondje harmonica, maar hij gaf altijd aan dat er méér intuïtie dan talent kwam kijken bij hem. Hintjens was een onwaarschijnlijke talent scout, die een briljante band bij elkaar kon roepen. Zelf noemde hij zich een voyeur en een vampier. Daar viel misschien wel iets voor te zeggen, maar daarmee gaf hij zichzelf iets te weinig krediet. Arno was een held op het vlak van talent rapen.

Beeld Alex Vanhee

Arno was ook steeds op zoek naar een nieuw geluid. Hij wist niet wélke klank, en kon ook vaak niet uitleggen wat hij precies wilde. Maar hij was wel zwaar onder de indruk van de energie van soulbrother James Brown. Een blanke kopie wilde hij niet worden (“Ik ben zo zwart als een aspirientje”) maar hij had zijn zinnen gezet op de dansbaarheid en de gebroken ritmes in diens muziek. “Vijf Vlaamse zotten die muziek proberen te maken”, schamperden critici van het eerste uur. Woorden die achteraf niets van waarde hadden.

Arno wist altijd goed welke sterktes hij had. “Een koe geeft melk, geen champagne”, zei hij ooit ginnegappend. Daarom weigerde hij méér voorstellen voor film en samenwerkingen dan hij er aanvaardde. Eigenlijk wilde hij een flesje coca-cola zijn. Meteen herkenbaar. Zijn sound moest meteen herkenbaar zijn, zelfs al flirtte hij voortdurend met andere klanken. Als er één zaak was die hij als Arnoïst wilde zijn, dan was het wel vertrouwd. Maar ook averechts. De kustmentaliteit van de Oostendse Arno was niet te vergelijken met de esprit in éénder welk gehucht of metropool. En dat hoorde je ook in zijn muziek.

In zijn Brusselse appartement hing een handgeschreven poster aan de muur, met daarop de opbeurende gedachte “There is always light in the darkness”. Dat idee gaf hem kracht om het pianoalbum ‘Vivre’ op te nemen, dat in mei vorig jaar verscheen. Twee belangrijke mensen in zijn leven, muzikant Paul Couter en zijn ex-leraar Hubert Decleer, overleden kort na elkaar. Het leverde een prachtplaat op. Arno toont zich op ‘Vivre’ de gevoeligste clown van de Belpop, waarbij hij een prachtige update bracht aan oude, welbekende classics als ‘Putain Putain’, ‘Les yeux de ma mère’ en ‘Elle adore le noir’. “Veerkracht tonen door jezelf kwetsbaar op te stellen.” Dat idee vond het Oostendse rockmonument ineens wel goud waard.

Arno Charles Ernest Hintjens was verder ook een absolute magneet voor vrouwen. Die vielen op zijn onbeholpenheid, zei hij zelf. Maar net zo goed werd hij overrompeld door prachtige vrouwen, dankzij een overdaad aan charisma… en een hoog libido. “Ik vond dat plezant, seks. Amai”, getuigde hij nog in de docureeks Charlatan.

Arno werd ziek in de herfst van 2019. Zijn gevecht was moedig, zijn chemotherapie een helletocht. Maar de laatste vijf optredens, waar de fans afscheid konden nemen van een strijdbare veteraan waren prachtig. We zullen hem voor eeuwig missen.