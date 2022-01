Lawaai maken en fucked up dansen: het verhaal achter ‘Get Ur Freak On’ van Missy Elliott

Twintig jaar geleden zette Missy Elliott, samen met haar maatje Timbaland, de popmuziek onder stroom met het bonkende ‘Get Ur Freak On’. Een popicoon was geboren.

Wie in 2001 voor het eerst ‘Get Ur Freak On’ van Missy ‘Misdemeanor’ Elliott voorbij hoorde komen, wist even niet waar zijn hoofd stond. Zoiets had de popmuziek tot dan nog niet te slikken gekregen. Goed, het spitse ‘Caught Out There’ van Kelis had brokken gemaakt en ook ‘So Fresh, So Clean’ van Outkast kieperde de mainstreamhiphop eventjes ondersteboven. Maar ­Missy’s hit sloeg alles. Het bonkende ritme dat zowel met drum-’n-bass als met een slome hiphopgroove stoeide. Het vingervlugge getokkel op de tabla. Het koddige melodietje van zes noten op de tumbi, een eensnarig Indiaas instrument. Het waren briljante vondsten van Missy’s boezemvriend Timbaland – de twee groeiden samen op in Virginia – die zich op dat moment de hotste producer ter wereld mocht noemen.

En dan die gekke experimentjes met Japans en Hindi! ‘Get Ur Freak On’ trapt af met iemand die “Kore kara minna de mechakucha odotte / Sawagou sawagou” zegt, Japans voor “Vanaf dit punt mag iedereen een beetje fucked up dansen / Maak lawaai, maak lawaai!” Missy zou de Japanse conciërge van de opnamestudio hebben gevraagd de tekst in te spreken. Halverwege het liedje hoor je ook een flardje Hindi: “Maut mujhko!”, een kreet uit een song van ene Karunesh, die “Dood is aanvaardbaar” betekent.

Per ongeluk

Zoals dat vaker gebeurt met briljante pophits stootten Missy en Timbaland per ongeluk op het skelet van ‘Get Ur Freak On’. Eigenlijk had het duo Missy’s doorbraakplaat Miss E... So Addictive nét afgewerkt. Maar zij miste nog één doorslaggevend liedje, zei ze. Een nukkige, tot wanhoop gedreven Timbaland mepte dan maar achteloos op zijn keyboard dat prompt de tumbi-sample uitbraakte. “Dat is het!” zou Missy hebben geschreeuwd. Ze knutselden het basisritme in elkaar, zij dook achter de microfoon en een zuchtje later knalde een hit door de studio.

“Mijn inner circle was meer overtuigd dan ik”, zo bekende de zangeres later aan de Canadese radiozender CBC. “Ze noemden het een van de krankzinnigste tracks die ze ooit hadden gehoord. Dat trok me over de streep.”

Met de schalkse, pikante tekst van ‘Get Ur Freak On’ profileerde Missy Elliott zich als een van de vroegste boegbeelden van feminisme en bodypositivity in de populaire hiphop. Een ironische, vrijgevochten Afro-Amerikaanse zangeres-rapper-­producer met een maatje meer? Daar hadden de ­witte chauvinisten die de Amerikaanse muziekindustrie leidden niet van terug. Iedereen van Janet Jackson en Beyoncé tot indiehelden zoals Thom Yorke, Björk en Four Tet loofden Missy Elliott nadat ‘Get Ur Freak On’ wereldwijd ontplofte.

Missy hield de ware betekenis van de titel evenwel plagerig in het midden. “Het zou over dansen kunnen gaan”, vertelde ze in het tijdschrift Blender, “maar ook over seks, natuurlijk. Je kunt het ook gerust gebruiken als je de grote schoonmaak doet: komaan meid, laat je helemaal gaan met die emmer en dweil! Get your freak on!”

Wie haar in de knettergekke videoclip tussen bronstige dansers ziet shaken in een griezelig ondergronds decor waar ze ook even aan een kroonluchter heen en weer slingert, weet beter.