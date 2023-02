Laura Dern schittert in ‘The Son’: ‘Natuurlijk zijn kinderen angstig als er iedere week een shooting is op school’

Laura Dern is 56, en 50 jaar daarvan heeft ze geacteerd. Met ouders als de hare is dat niet verwonderlijk: Bruce Dern en Diane Ladd zijn beide veelvuldig Oscar-genomineerde acteurs. Logisch dus dat hun dochter vroeg in het beroep rolde. Vanaf haar zesde kreeg Laura Dern cameo’s in de films waarin haar moeder te zien was (onder meer Martin Scorseses Alice Doesn’t Live Here Anymore uit 1974). Op haar elfde speelde ze haar eerste volwaardige rol naast Jodie Foster in Foxes (1980). En halverwege de jaren 80 brak ze helemaal door in David Lynch’ verontrustende, onvergetelijke Blue Velvet - Dern was nauwelijks 17 tijdens de opnames.

Toch is er bij Laura Dern geen sprake van vroeg pieken. Want ook de laatste jaren scheerde de Californische actrice nog hoge toppen. Zes jaar geleden won ze een Emmy voor Big Little Lies, en in 2020 leverde haar vertolking als gehaaide echtscheidingsadvocate in Noah Baumbachs Marriage Story haar zelfs eindelijk een eerste Oscar op. Vorig jaar was Dern te zien in een van de grootste kassuccessen van het jaar: Jurassic Park Dominion, waarin ze voor het eerst sinds 1993 herenigd werd met Jeff Goldblum en Sam Neill, haar maatjes uit het originele dinoavontuur van Steven Spielberg.

En nu is er The Son, de tweede film van de Franse regisseur Florian Zeller, die met zijn dementiedrama The Father meteen potten brak in 2020. Dern speelt in The Son Kate, een gescheiden moeder die samen met haar ex (Hugh Jackman) machteloos moet toekijken hoe hun 17-jarige zoon Nicholas steeds verder wegzinkt in een depressie.

The Son is een levensbelangrijke film, drukt Dern ons in Venetië op het hart. “Vijf jaar geleden zou het ook al een cadeau geweest zijn om in deze film te spelen”, zegt ze. “Maar sinds de coronapandemie is het thema mentale gezondheid nog veel relevanter geworden. Vooral bij tieners en jongvolwassenen is er een epidemie van angststoornissen, depressie en suïcidepogingen. Ik hoop dat deze film het debat daarover kan aanzwengelen.”

Hebt u veel research gedaan over mentale gezondheid?

“Ik had het gevoel dat ik niet veel extra research moest doen. Tien jaar geleden zeiden mensen nog: ‘Ken jij iemand met een mentale ziekte?’ Vandaag is dat helemaal anders. Je hoort het nu in elke familie.”

Omdat er meer over gepraat wordt, of omdat er vandaag gewoon meer mentale problemen zijn?

“Allebei. Het is bespreekbaarder geworden, maar door een combinatie van isolement door de pandemie en sociale media worstelen jongeren vandaag vaker met hun mentale gezondheid.

“In Amerika is er bovendien nog een extra factor: wapengeweld. Mijn hart brak toen mijn dochter me onlangs zei: ‘Pas tijdens de pandemie, toen ik vanuit mijn slaapkamer les volgde op mijn computer, voelde ik me eindelijk veilig op school. Ik had tenminste niet meer elke dag het gevoel dat ik doodgeschoten kon worden.’ Toen besefte ik dat zij en haar vrienden voortdurend in angst leven. Want tegenwoordig gebeurt er in Amerika iedere week wel een schietpartij op school. Natuurlijk lopen onze kinderen dan met angststoornissen rond.”

'The Son' Beeld RV

Kan deze film iets veranderen, denkt u?

“Ik hoop alleszins dat hij ons kan motiveren om de kop niet in het zand te steken, en het gesprek aan te gaan. Met onze kinderen, en met onszelf. Dat we durven te kijken naar ons gevoel, in plaats van te hopen dat het vanzelf wel zal verdwijnen. Ik hoor regelmatig mensen zeggen: ‘Ik drink de laatste tijd te veel.’ Voor sommigen is dat een manier om zichzelf te verdoven, omdat ze te beschaamd zijn om over hun pijn te spreken - terwijl dat hen er net van zou kunnen verlossen.”

The Son is ook een film over ouders, en hoe machteloos zij soms staan tegenover de mentale problemen van hun kind. De film toont dat je het geluk van je kroost niet volledig in de hand hebt, hoezeer je dat ook zou willen.

“Precies. Men zegt weleens: ‘Een moeder is maar zo gelukkig als haar ongelukkigste kind.’ Dat klopt, denk ik, en zeker voor mijn personage Kate. Als je goed kijkt naar haar appartement zie je een yogamat, meditatiekralen, wierook, mooie kleuren... Een heel andere wereld dan de coole, kale loft waarin haar ex-man woont met zijn jongere vrouw. Kates appartement staat in het teken van mentaal welzijn. Ze vreest dat haar scheiding zwaar weegt op haar zoon, en daarom heeft ze haar thuis ingericht als een soort baarmoeder voor hem. Alsof zij de controle over zijn geluk heeft. Maar als haar zoon worstelt met zijn eigen demonen, dan kan Kate daar eigenlijk weinig aan doen.”

U bent dit jaar officieel een halve eeuw aan de slag als actrice. Hoe voelt dat?

“Heerlijk. Ik geniet vandaag meer dan ooit van acteren. En ik wil het nóg vaker doen. Echt de tijd nemen om mezelf te smijten, me op ongemakkelijk terrein te begeven en veel bij te leren. Hopelijk kan ik ook blijven werken met de mensen die ik al lang graag zie, zoals David Lynch. Maar ook met nieuwe filmmakers van mijn generatie die onlangs op mijn pad kwamen, zoals Florian, Noah Baumbach en Greta Gerwig.”

Vorig jaar deed het gerucht de ronde dat David Lynch aan een nieuwe langspeelfilm zou werken - zijn eerste sinds Inland Empire uit 2006, die u produceerde en waarin u ook meespeelde. Zegt u me alstublieft dat dat gerucht klopt...

“Ik weet alleen dat David de laatste tijd veel aan het dromen is... (lacht) Dus ik hoop dat het waar is.”

The Son speelt vanaf 1 maart in de bioscoop.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be