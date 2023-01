Latenightshow ‘Jan Jaap op zondag’ is vooral zoekende naar wat het nu wel wil zijn

Er werd met enige verwachtingen naar Jan Jaap op zondag uitgekeken, of dat zou je toch kunnen besluiten als je de weekendkranten als de maat der dingen beschouwt. In zowat elke krant - alleen De Tijd gaf verstek - mocht de sympathieke Nederlander in het lang en het breed komen uitleggen wat hij van zinnens was met zijn nieuwe latenightshow. Het nieuws fileren dus, wat satire, wat show en een beetje muziek. Kortom, een latenightshow zoals we die hier eigenlijk niet kennen.

Maar dat je promo-interviews in weekendkranten beter niet als de maatstaf der dingen neemt, blijkt alvast na de eerste aflevering van Jan Jaap op zondag. Er werd uiteraard wel wat nieuws gefileerd, bijvoorbeeld over het akkoord tussen de federale regering en Engie over de kerncentrales. Van der Wal prikte met zichtbaar genoegen door het politieke gespin van De Croo en co. en toonde hoe absurd dit ganse dossier is. Het soort item dat je verwacht in een satirische nieuwsshow, maar helaas bleef het daarbij wat fileerwerk betreft. Tenzij je ook enkele flauwe mopjes over Gustaph of afvalwater van uit China komende vliegtuigen zou meetellen.

Jan Jaap op zondag leek in de eerste aflevering vooral zoekende naar wat het nu wel wou zijn. Er was dat onbeduidende - en niet echt actueel - itempje over Henri van het dierenasiel, waar konijnen tijdens eindejaar niet geadopteerd mogen worden om ze van de stoofpot te redden. Henri hield er een oorkonde en een terugkerende rol in het programma aan over, maar daarmee is zowat alles gezegd. Met sidekick Dena Vahdani was er dan weer een veel te gescript gesprek over Iran, een onderwerp waar Van der Wal anders wel een goede monoloog over zou kunnen houden. En dan mocht Meau nog een cover van Boudewijn de Groot komen zingen.

Na de reclame deelde Van der wal dan weer de spotlights met Stephanie D’Hose, Senaatsvoorzitter, Vlaams Parlementslid, gemeenteraadslid in Gent én vicevoorzitter van Open Vld. Waarom ze in de zetel van Jan Jaap mocht zitten, was niet meteen duidelijk. Het gesprek sprong van hot naar her - het had even goed De tafel van vier kunnen zijn -, om opeens uit te komen bij #MeToo in de politiek. D’hose vertelde over een minister die haar over de potloodtest vertelde als ze op zijn kabinet wou komen werken en andere frappante zaken aanhaalde, zonder goed te weten hoe ze daar nu op moest reageren. Waarna Van der Wal één vraag later begon over de indexering en waarom hem dat zo fascineerde. Er volgde een best grappig filmpje met de indexman die alle prijzen noteert en chorizofan Pedro Elias, daar niet van, maar zo’n overgang?

Jan Jaap op zondag doet ons aan veel programma’s denken - De ideale wereld, De laatste show, Amerikaanse latenightshows, Arjen Lubach -, maar blijft voorlopig te vaak kabbelen en te weinig satire om echt te beklijven.

Jan Jaap op zondag, elke zondag op Play4.