Latem leven: een soort Pairi Daiza waar je dikkenekken kan observeren in hun natuurlijke habitat

Het eerste seizoen van Latem leven is mij ontgaan, maar ik heb mij laten vertellen dat perianale ontharing een aangenamere ervaring is dan een reeks uitzitten waar rijkelui uit Sint-Martens-Latem zich sierlijk over de eigen bol aaien. Met gemiddeld 199.000 kijkers was het eerste seizoen van Latem leven bezwaarlijk een succes te noemen, maar toch moest er zo nodig een vervolg komen.

Latem leven stelt Sint-Martens-Latem, het Saint-Tropez aan de Leie, voor als een soort Pairi Daiza waar je dikkenekken kan observeren in hun natuurlijke habitat. Al lijkt het mij makkelijker praten met een bonobo dan met Tibby of Arnaud, het koppel dat een gezondheidscentrum uitbaat – een duur woord voor een bescheiden fitness met zes toestellen.

“We zijn niet mainstream. We willen meer dan wat er is in het leven”, bracht Tibby het strijdplan te berde dat ze vermoedelijk ergens bij een zelfhulpgoeroe op het internet had opgepikt. In de zoektocht naar een woning in Latem bevielen ze een makelaar “het grootste appartement” te laten zien. Ze lieten terloops vallen dat wat zij zoeken al snel tegen het miljoen aanloopt. Nederigheid is niet iedereen gegeven.

Er was in het verleden kritiek op de beeldvorming van het programma, afkomstig van de dorpsbewoners die niet uitverkoren waren om in de spotlights te stralen. Ik begrijp dat je niet geassocieerd wil worden met een handvol mensen die een kilometer boven het voetvolk zweven.

Patsergedrag

Jothi pronkt met showhonden van 3000 euro het stuk, zakenman Olivier discussieert met zijn vrouw over rijkemensendilemma’s, zoals de kleur van een bibliotheekruimte die ze van een kasteel recupereren. Esthetisch arts Daniel praat dan weer Frans tegen zijn hond, want dat blijken mensen met geld te doen. Ze hebben centen, maar enig gevoel voor humor blijkt niet te koop.

Om het patsergedrag te temperen werden er ruw geschat 132 seconden gewijd aan Louis, de mede-oprichter van een bedrijf dat zich specialiseert in de verkoop van hondenbrokken. Maar de nuchterheid van één ondernemer werd al snel ondergesneeuwd door het flamboyante karakter van de Daniels en Tibby’s. Latem leven is een promospot voor de gedachte dat bigger better is, terwijl subtiliteit hetgeen is wat onze wereld tekort komt.

Om zijn vriendinnen te plezieren, nodigde Daniel een kok aan huis uit, nadat hij de kijker eerder een rondleiding gaf op de werf van zijn eigen beautysalon, alvorens naar de kapper te gaan en later het nut van een oogmasker toe te lichten. Niet zomaar een kok, trouwens, maar een leerling van Wout Bru. Er werd ingezoomd op een klomp wintertruffel, zo groot als mijn vuist.

Welke levensles Latem leven wil meegeven, is mij niet echt duidelijk, maar ik weet wel dat niemand hierop zit te wachten.

Latem leven, elke dinsdagavond op VTM2.