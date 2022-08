‘Las Bestias’: grimmig verhaal over een ecoboer in een gemeenschap die hem niet moet ★★★☆☆

Omdat de oorspronkelijke, Galicische titel As bestas volgens de Belgische distributeur de potentiële toeschouwers zou laten geloven dat dit een film over asbest is, komt de film in ons land uit als Las bestias, daarmee voorbijgaand dat het verhaal verankerd is in Galicië. In die meest noordwestelijk regio van Spanje beheren het Franse koppel Olga en Antoine een bescheiden landbouwbedrijf. Ze proberen zo ecologisch mogelijk te boeren en willen enkele vervallen gebouwen in het afgelegen en moeilijk bereikbare bergdorp redden van de sloop.

Ze zijn het mikpunt van spot van de gemeenschap. Vooral Antoine die, in tegenstelling tot Olga, geregeld probeert te verbroederen met de inwoners in het plaatselijke estaminet - het epicentrum van het dorp. Als Antoine iets te hard tegen de kar van twee broers rijdt transformeert de spot in toorn. De broeierige toon van de film slaat om in onversneden grimmigheid, door regisseur Roberto Sorogoyen gevat in een markante sequentieopname.

Sorogoyen heeft zich de voorbije jaren laten opmerken met thrillers als Que Dios nos perdone en El reino. Wellicht daarom wordt Las bestias gepromoot als een psychologische thriller. Maar de film is in wezen een western over een outsider die ondanks zijn goede bedoelingen uitgespuwd wordt door de negorij waar hij beland is. Denis Ménochet is subliem als de beschimpte prooi die zich laat kleineren tot de allerlaatste druppel, maar het dan niet meer houdt. Al verdienen Marina Foïs als Olga en de heerlijk sardonische, doortrapte Luis Zahera als de antagonist evenzeer een pluim.

Las bestias drijft meer op sfeer dan op verhaal. Jammer dat die sfeer niet voor de volle 137 minuten aan de ribben blijft kleven, een euvel waarmee Sorogoyens werk in het verleden ook al te kampen had. (CHRV)

Vanaf woensdag in de bioscoop.