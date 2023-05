Lachen met luxe, bling en champagne: het verhaal achter ‘Royals’ van de piepjonge Lorde

In 2013 brak Lorde door met het schalkse ‘Royals’. Het liedje forceerde de poort naar het succes voor getormenteerde, feeërieke popzangeressen zoals Billie Eilish, Maggie Rogers en Olivia Rodrigo.

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, een waanzinnig getalenteerd schoolmeisje uit het Nieuw-Zeelandse Auckland, schreef ‘Royals’ toen ze vijftien was. Maar het concept voor een liedje met die titel sluimerde eigenlijk al lang in haar hoofd. Als kind knipte ze ooit een foto van de Amerikaanse baseballspeler George Brett uit een National Geographic-magazine, omdat hij als speler bij Kansas City Royals een met het woord ‘royal’ bedrukt shirt droeg. Voor de kleine Ella leek hij van koninklijke bloede.

Haar fascinatie voor aristocratie en de adel baarde ook haar alias Lorde, met een ‘e’ achteraan als toefje feminien je-ne-sais-quoi. In die tijd klikte het met de singer-songwriter Joel Little, die aanbood om haar oeuvre uit te werken.

De aanzet voor haar doorbraakalbum Pure Heroine kwam er in de vorm van ‘Royals’, een liedje dat haaks stond op de dichtgeplamuurde elektronische popmuziek uit die tijd zoals die van pakweg Katy Perry en Nicki Minaj. “Pophits waren toen sneller en dikgelaagd”, aldus Little. “Wij counterden die trend met een liedje dat slechts uit een stem en een minimale begeleiding bestond. We bewezen dat zo’n aanpak een verhaal enorm veel kracht kan geven.” In amper twee dagen was ‘Royals’ klaar. Lorde besloot het nummer gratis aan te bieden op Soundcloud. “Niemand van mijn vrienden heeft een creditcard”, zo luidde haar verklaring, “dus niemand van hen zal mijn liedje kunnen kopen.”

Geen wonder dat het nummer inzoomt op de obsessie van hitparadepop voor bling en luxe, voor viprooms vol champagne, voor Hummers en May­bachs, voor Prada en Gucci. “Niks van die zaken heeft te maken met het leven van mijn generatiegenoten”, aldus Lorde in The Guardian. “Ik schreef ‘Royals’ vanuit een verontwaardiging, zo van: why the fuck zegt niemand hoe ridicuul dat allemaal is? Het lijkt alsof ik met dat soort statement te laat op het feestje arriveer, maar gek genoeg blijkt het tegendeel waar. Echt níémand heeft het hierover. Als mensen dan nog eens beweren dat ze mijn liedjestekst heel diepzinnig vinden, ja, dan begin ik mij pas écht zorgen te maken.”

Destructieve sociale media

“But everybody’s like / Cristal, Maybach, diamonds on your timepiece / Jet planes, islands, tigers on a gold leash / We don’t care”, zingt ze in de song. “And we’ll never be royals / It don’t run in our blood / That kind of luxe just ain’t for us / We crave a different kind of buzz.” Ook de razendsnelle opgang van sociale media die het zelfbeeld van jonge mensen naar de vaantjes hielpen, bezorgde Lorde kopzorgen. “Iedereen is geobsedeerd door hoe het feestje door de lens van de camera zal ogen”, aldus de zangeres. “We zijn verslingerd aan Tumblr en Instagram. Elke willekeurige tiener kan plots een internetberoemdheid worden puur op basis van uiterlijkheden. Iedereen van mijn middelbare school streeft naar die esthetische perfectie.”

Tegelijkertijd tackelt Lorde in ‘Royals’ ook haar favoriete artiesten Kanye West en Lana Del Rey. “Hun verwijzingen naar dure alcohol, prachtige kleren en luxewagens? Heel weelderig, ja, maar eigenlijk ook complete bullshit”, aldus de toen 15-jarige Lorde. Wat dan met de ironie dat uitgerekend een liedje over betekenisloze rijkdom haar zelf miljoenen opleverde? “Daar maak ik mij geen zorgen over. Ik kan immers geen geld van de bank halen zonder eerst toestemming aan mijn ouders te vragen.”