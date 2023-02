Laatste seizoen ‘Star Trek: Picard’ heeft een handleiding nodig

Drie jaar geleden begon Star Trek: Picard als een laatste kwajongensstreek van een personage dat ooit een pivotale rol speelde in de inmiddels 57 jaar oude sterrentrektocht. Maar héél goed werkte dat niet: het eerste seizoen, waarin ouwe trekhond Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) op missie trok met een resem jonkies, introduceerde een hoogstens passabele scifi-reeks. Ook het tweede seizoen gleed snel af van de stevige space opera in de openingsaflevering naar het soort doorsnee buitenaardse-kosmonauten-op-aardeverhalen die de mindere afleveringen van de oerserie (1966-1969) typeerden.

En dus hebben de makers ongetwijfeld gezegd: fuck it, van het laatste seizoen maken we gewoon een achtste jaargang van Star Trek: The Next Generation (1987-1994). Alle crewleden uit die serie maken gewoon opnieuw hun opwachting, in een vertelling die begint wanneer voormalig Enterprise-scheepsdokter Beverly Crusher (Gates McFadden) ergens in deep space in de rats zit, en Picard samen met zijn voormalige eerste officier William Riker (Jonathan Frakes) op reddingstocht vertrekt. Waarna, druppelsgewijs, ook scheeps-psychotherapeute Deanna Troi (Marina Sirtis), tactisch officier Worf (Michael Dorn) en stuurman Geordie LaForge (LeVar Burton) weer opduiken.

Ze hebben nog niet Stewarts gezegende leeftijd van 83 lentes bereikt, maar het zijn allemaal late zestigers en beginnende zeventigers, die de afgelopen 21 jaar (Nemesis, de laatste Star Trek-bioscoopfilm waarin ze opdoken, dateert van 2002) nu niet bepaald potten hebben gebroken in hun acteercarrière. Maar ze zien er allemaal zeer patent uit voor hun jaren, en voor iemand die destijds de originele serie volgde is het zonder meer een prettig weerzien na dat handvol schrale cameo’s in het eerste Picard-seizoen. Mission accomplished.

De scenaristen stopten wel een paar elementen in hun vertelling die na dertig jaar een kleine handleiding nodig hebben. De professor Moriarty die plotseling terugkeert als vijand is inderdaad de antagonist uit Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes-verhalen, maar het is ook een kunstmatige intelligentie die enkele decennia geleden een – ik ga even heel kort door de bocht – zelfbewust geworden videogamepersonage was. En Brent Spiner keert niet terug als androïde Data, die dood is, maar als Lore, diens evil twin. Allemaal dingen die u desgewenst kunt opfrissen door van Amazon over te springen naar Netflix en er de originele reeks te herbekijken: met alleen de dubbelafleveringen (plus Ship in a Bottle in het zesde seizoen, Moriarty’s maidenvlucht) komt u al wel een paar parsecs ver. De actie aan boord in dit derde Picard-seizoen is bovendien een pak opzwepender dan het “o jee, een torpedo!” en daarna wiebelen op het stoeltje, waarvoor we ons The Next Generation helaas óók herinneren.

