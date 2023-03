Laat een ethische commissie haar zegen geven alvorens een beerput als ‘Gestrand op Honeymoon Island’ open te trekken

Er was de mensheid evolutie beloofd, maar in de plaats van zelfrijdende bussen en vliegende bakfietsen te produceren, blijven we hangen in het tijdperk waarin een tv-programma dat Gestrand op Honeymoon Island heet een duur adjectief als grensverleggend claimt. De doodstraf is afgevoerd, maar folterpraktijken nemen voortdurend nieuwe gedaanten aan.

“Een wereldprimeur!” De marketingcel van VTM 2 wist met zijn enthousiasme geen blijf en klopte zich op de borst als de primus van een masterclass in gebakken lucht aan de man brengen. Nooit eerder haalde een concept als Gestrand op Honeymoon Island de televisie, nooit eerder dacht iemand eraan om het bastaardkind van Expeditie Robinson en Blind getrouwd te baren. Bericht aan de uitgevers van de toekomst: hou een hoofdstuk vrij in jullie innovatieboeken voor deze revolutionaire Belgische uitvinding.

In Gestrand op Honeymoon Island werden vier maal twee volstrekt vreemden aan elkaar gekoppeld aan de hand van een speeddate, waarna ze maanden later in trouwkledij op een Maleisische aanlegsteiger terechtkwamen alwaar een alumna van de plaatselijke toneelschool het duo in de echt verbond. Vervolgens werden Maxine en Keith, Sarah en Joeri, Eva en Koen en Shauni en Bram per boot op 100 meter van een onbewoond eiland gedropt. Aan het gestuntel om die 100 meter te overbruggen, werden twee afleveringen gewijd.

Intussen is Gestrand op Honeymoon Island vier afleveringen ver, krijgen de koppels nog steeds geen vuur uit een magnesiumstaaf, klaagt men op een tropisch eiland over de aanwezigheid van muggen, werden er haaien gevangen noch neusapen in stukken gekapt, en gedraagt Joeri zich als een kleuter wiens mama zijn dinokoeken is vergeten meegeven. Voor een survivaldatingshow is er weinig survival en dating aan. Toen De Schepper de grote leegte bedacht, had hij dit programma voor ogen.

Je kan je vragen stellen bij de intenties van de makers, wetende dat de huwelijken niet eens rechtsgeldig zijn en de focus overduidelijk bij het uitlokken van emoties ligt. Kan er voortaan een ethische commissie haar zegen geven alvorens we een beerput opentrekken? Gaan we niet stilaan te ver om mensen aan elkaar te koppelen? Want de manier waarop Gestrand op Honeymoon Island het doet is onverantwoord, zeker nu blijkt dat honger en saaiheid de middelen zijn waarmee ze deelnemers als Joeri en Keith naar de rand van de afgrond lokken.

Hoe moeilijk is het om de eer aan jezelf te houden en tijdens de opnames toe te geven dat wat je maakt geen enkele meerwaarde heeft, overduidelijk schade aanricht en daarom beter het daglicht niet ziet? Sluit alstublieft de grenzen voor deze wereldprimeur, voor de rest ermee opgescheept zit.

Gestrand op Honeymoon Island, dinsdag rond 21.30 uur op VTM 2.