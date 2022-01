Laat die bingeserie liggen en stream ‘de wijsheid van een miljard jaar’

Eens een film over de fascinerende wereld van de paddenstoelen zien of een podcast beluisteren met oplossingen richting een duurzamere wereld? Laat de te bingen series even voor wat ze zijn en zoek naar klimaat en natuur in beeld en geluid.

Nee, de streamingplatforms zoals Netflix en Disney+ hebben niet alleen maar films en series in het aanbod. Je vindt er ook massa’s natuurdocumentaires die ook het bekijken waard zijn. De bekende prachtige natuurfilms met de stem van David Attenborough, zoals Our Planet en A Life on Our Planet. En een behind the scenes over het enorme geduld waarmee natuurfilmers te werk moeten gaan, hoe zij soms jaren moeten wachten op de juiste omstandigheden om te kunnen draaien.

Informatief over ecosystemen is de documentaire Fantastic Fungi op Netflix. Paddenstoelen en schimmelnetwerken mogen zich in een toenemende belangstelling verheugen. Onderzoek toont steeds duidelijker aan welke immense rol ze spelen in de ecosystemen in de wereld. Prachtige timelapse-beelden laten ‘de wijsheid van een miljard jaar’ zien. “Wij zijn schepping, opstanding, afbraak en wedergeboorte”, zeggen de paddenstoelen bij wijze van spreken. De kijker krijgt ook ‘een blik op het onzichtbare landschap onder onze voeten’, de schimmeldraden en de indrukwekkende communicatie waartoe ze in staat zijn.

'Our Planet.' Beeld Netflix

Om munitie te verzamelen voor de voortgaande klimaatstrijd is Cowspiracy te bekijken, een documentaire uit 2014 over de vernietigende effecten van de vee-industrie op het klimaat. Een hit voor veganistische kijkers is The Game Changers (uit 2018). Die documentaire draagt de boodschap uit dat een vleesloos dieet supergezond kan zijn, goed voor topsporters en voor het seksleven. Ronduit een film die een lans breekt voor ‘planten eten’ dus.

In de ‘groene lijstjes’ die kijkers met elkaar delen staan zowel Nexflix-uitzendingen die liefdevolle omgang met dieren promoten (Peaceable Kingdom, Okja) als films die gruwelverhalen over dierenleed aan het licht brengen (Blackfish). Voor wat meer goed gevoel is het kleurige Dancing with Birds te kiezen of de serie (zes afleveringen) Night on Earth over wat er ’s nachts allemaal rondvliegt en -stapt. Chasing Coral, duikers op zoek naar koraal, zit een beetje tussen mooie natuur en slecht nieuws in. Het koraal is adembenemend, maar de achteruitgang gaat rap.

National Geographic, te vinden op Disney Plus, heeft een hele categorie ‘klimaatverandering’. Daarin veel Amerikaanse documentaires en series zoals Continent 7 Antarctica, met veel informatie maar ook nogal stoer aangezet. Voor de liefhebber van natuur maar dan niet zo zoetsappig is er de serie Hostile Planet te vinden. Al zal niet iedereen beelden kunnen waarderen zoals van een jong vogeltje dat naar beneden stort langs een rotswand.

Op het platform Star, via Disney Plus, is de Nederlandse film De wilde stad te zien. Een dikke pratende kat leidt de kijker langs de Amsterdamse ‘jungle’, planten en dieren die de gemiddelde stadsbewoner niet zo makkelijk opmerkt.

'A Life on Our Planet' met David Attenborough. Beeld Netflix / David Attenborough: A

Voor een hogere informatiedichtheid en zonder afleidende beelden is een podcast wellicht beter. De Nederlandse zevendelige podcast Het vergeten klimaat bijvoorbeeld, waarin journalist John Samson onderzoekt wat klimaatverandering betekent voor de inwoners op de zes Caribische eilanden. Hoe gaat Aruba met de hitte om, hoe beleven eilanders de natuur en is Sint Maarten de orkaan Irma al enigszins te boven?

Een aanrader onder de groene podcasts is Costing the Earth van de BBC, radio 4. In die serie komen mensen en verhalen voorbij die beschrijven wat er misgaat met de uitputting van de aarde. Maar uit hun mond valt vooral te horen waar de oplossingen te vinden zijn om een duurzame wereld te bereiken. “Frisse ideeën van scherpe geesten, die werken aan een schone, groene planeet”, zo vat de BBC het samen.

'A Life On Our Planet.' Beeld Netflix / David Attenborough: A

Tijdens de laatste klimaattop in Glasgow greep de podcastserie grote vraagstukken bij de lurven. Maar wat ook langskomt: afval verminderen. Het leven van konijnen. Het redden van bevers. Ook een interessante: ‘Kunnen katteneigenaren meer doen om de schade van hun huisdieren op de wilde natuur te beperken?’