Laat alsjeblieft Metejoor niet de revelatie wezen: wie wint de MIA’s? En wie zou ze moeten winnen?

Iedereen die wat betekent, of zou willen betekenen, in de Vlaamse muziekindustrie zakt zaterdag naar Paleis 12 in Brussel af. Na een gedwongen coronapauze worden daar de MIA’s voor 2020 en 2021 uitgereikt. Maar wie schiet er de hoofdvogel af? We doen alvast een pronostiekje voor zes categorieën.

Beste Album

Wie zal winnen? Het zou een godswonder moeten heten indien Bart Peeters de duimen dient te leggen tegen Regi in deze categorie. Maar in de geschiedenis van de MIA’s zijn al grotere mirakels gebeurd. De kat zat op de krant van Bart Peeters is evenwel - nochtans veel warme kusjes en handjes in jouw richting, Regi - lichtjaren beter dan Vergeet de tijd.

Wie zou moeten winnen? Ons hart schreeuwt met akelig overslaande stem: Montbray van Sylvie Kreusch. Dat was alleszins het allerbeste debuut dat een artiest en een publiek met hevig bloedend hart zichzelf zou kunnen toewensen. Net zo tragisch als ironisch is het feit dat die plaat uitkomt tegen Sand van Balthazar, waarbij één van de frontmannen schatplichtig was aan dat bewuste liefdesverdriet. Als God leeft, en de kosmos niet beeft, móét Sylvie Kreusch winnen. En dan wordt de wereld opnieuw nét iets fijner en rechtvaardiger voor u en mij.

Sylvie Kreusch. Beeld Fotografie: Ferry van der Nat Styling: Tom Eerebouts en Sandra Amador

Alternative

Wie zal winnen? Vier onvoorstelbare kleppers nemen het tegen elkaar op: Whispering Sons, Sylvie Kreusch, Meskerem Mees en Balthazar. We gokken op de winst voor die laatste, met dien verstande dat de kans groot is dat ze met schaamrood hun MIA komen oppikken. Werkelijk íédere tegenstrever is in deze categorie aan de andere gewaagd.

Wie zou moeten winnen? Een onmogelijke beslissing. Maar stiekem hopen we op Meskerem Mees. Omdat u en ik de slappe lach niet zullen kunnen bedwingen wanneer ze doodgemoedereerd het podium op zal slenteren, en voor geen meter onder de indruk blijkt van de ceremonie of het applaus. In diezelfde lichting van onderkoelde cool: Whispering Sons. We hopen dus eigenlijk op vuurwerk van de kilste soort.

Meskerem Mees. Beeld Koen Keppens

Dance

Wie zal winnen? Zouden de Compact Disk Dummies hun eerdere victorie kunnen herhalen? Twee jaar geleden lieten ze grote kleppers als Lost Frequencies, Regi en Dimitri Vegas & Like Mike achter zich, wat een prachtige, door punk misvormde middelvinger was naar alle vaste waarden en prijzenpaardjes in de wedstrijd. Toch vermoeden we dat Regi of Lost Frequencies deze keer met de ultieme triomf aan de haal zullen gaan.

Wie zou moeten winnen? Charlotte de Witte is met lenige voorsprong de winnaar, zelfs wanneer ze geen MIA opscharrelt. Ze verovert de hele wereld, won zelfs tijdens de lockdown aan populariteit, maar het zou weer typisch Belgisch zijn wanneer de belangrijkste artiest van het jaar met lege handen naar huis wordt gestuurd… Kuch - Zwangere Guy - kuch. Hashtag never forget.

Charlotte De Witte. Beeld Kemizz

Doorbraak

Wie zal winnen? We vrezen zo’n beetje dat Metejoor - de beige bloedbroeder van Niels Destadsbader - aan de haal gaat met de award. Maar Camille is geduchte competitie. Haar passage in The Masked Singer was een eenvoudig opstapje voor een algemeen besef dat ze een Pure Popster is. Zelfs in deze laatste, belabberde editie van Liefde voor Muziek staat ze steeds op eenzame hoogte.

Wie zou moeten winnen? We willen heel graag Camille zeggen, maar stilletjes hopen we toch altijd op the dark horse in the race. In dit geval is dat de onwaarschijnlijk getalenteerde Naima Joris, die u mogelijk eerder ontwaarde in de schaduw van Isbells of Raymond van het Groenewoud. Ze deed er bijna een half leven over om in de categorie doorbraak te belanden, maar haar muziek is van een onwaarschijnlijke tederheid en schoonheid. Als ze níét wint, zullen we zachtjes een traan plengen. En het plaatselijke meubilair vernielen als Metejoor wint.

Metejoor. Beeld NATHALIE SAMAIN

Live Act

Wie zal winnen? Bart Peeters vult Lotto Arena’s in zijn uppie, dan wel met een gigantisch koor. De kans dat hij met deze prijs aan de haal gaat, is perfect te voorspellen.

Wie zou moeten winnen? De eerlijkheid gebiedt ons om de vingers te kruisen voor Zwangere Guy. Bij de laatste editie van de MIA’s ging hij - nochtans gezegend met een karrevracht aan nominaties - met lege handen naar huis. Maar tijdens de coronacrisis staan zijn optredens ons het meest op het netvlies gebrand. De woede, de opwinding, de ontroering! Op élk vlak is Zwangere Guy de winnaar in deze categorie. Laten we hopen dat de kiezers van de MIA’s niet tweewerf abuis blijken.

Zwangere Guy. Beeld Thomas Nolf

Hit van het jaar 2020/2021

Wie zal winnen? Dankzij een puberende dochter krijgen we de helft van de tijd ‘Vuurwerk’ niet meer uit onze koker. Maar de grootste hit is natuurlijk ‘Fever’ van Dua Lipa en Angèle. In de lichting van een jaar eerder was ze trouwens ook kandidaat-winnaar, weze het met een iets meer verwaarloosbare hit (‘Oui ou Non’). Niettemin komt ze dat jaar uit tegen Regi, Niels Destadsbader en Lost Frequencies. Laten we wel wezen: Angèle verdient voor beide jaren de hoogste waardering.

Wie zou moeten winnen? Goh, moeten we ons discours hierboven wérkelijk nog eens herhalen. Angèle est la déesse.

Angèle. Beeld AFP

Videoclip

Wie zal winnen? U hoeft niet het genie van de Karpaten te zijn om te weten dat het tussen Stromae en Angèle zal gaan dit jaar. De eerste heeft met ‘Santé’ een opvallende comeback geforceerd, de tweede heeft met ‘Bruxelles je t’aime’ een gigantische amoureuze ode aan onze hoofdstad vast.

Wie zou moeten winnen? Charlotte Adigéry zorgde nog maar pas voor een legendarisch concert in de AB, blijkt de wereld ook au fur et à mesure voor zich te winnen, en schreef met ‘Bear With Me (And I’ll Stand Bare Before You)’ het ultieme lockdownnummer. Ook Stromae schreef met ‘Santé’ natuurlijk de soundtrack van de afgelopen twee jaar, maar we kiezen dan toch net iets vuriger en voluit voor de wonderlijke Gentse.