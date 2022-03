La vie en rose: Italiaanse fotograaf lanceert hype met deze spectaculaire infraroodbeelden

De Italiaanse fotograaf Paolo Pettigiani lanceerde een hype met spectaculaire infrarood-foto’s. Logisch, want zijn droomlandschappen tonen bekende plaatsen zoals we die nog nooit eerder zagen.

“Of ik het erg vind dat mensen in mijn foto’s verwijzingen zien naar lsd en andere hallucinogene drugs? Totaal niet”, lacht Paolo Pettigiani (30) via Zoom. “In de sixties gebruikten artiesten als David Bowie en met hem nog vele anderen infraroodfotografie voor hun lp-covers. Niet verwonderlijk, want de techniek heeft inderdaad iets heel psychedelisch.”

Peru. Beeld Paolo Pettigiani

De goedlachse Italiaan is sinds zijn kindertijd gefascineerd door alles wat met een camera te maken heeft. “Als elfjarige jongen fotografeerde ik al tijdens een familievakantie in Patagonië. Toen ik tiener was, kocht ik mijn eerste digitale camera.”

Bolivia. Beeld Paolo Pettigiani

Later studeert hij design en visuele communicatie in Turijn en wordt hij snowboard-instructeur. Zijn liefde voor weidse landschappen wordt er alleen maar groter door. “Ik wilde me heel graag specialiseren in natuur- en landschapsfotografie, maar met een andere visie dan die van de meeste fotografen. De vraag was alleen welke.” Zijn aha-erlebnis arriveert wanneer hij het werk van de Ierse fotograaf Richard Mosse ontdekt. Voor een fotoreeks over Congo maakte die gebruik van infraroodfilm. “Ik werd op slag verliefd op de techniek. En dus bouwde ik mijn digitale camera zodanig om dat ik er zulke foto’s mee kon maken.” Wanneer hij niet veel later een stage doet in New York, worden zijn infraroodfoto’s van Central Park gepubliceerd op het digitale platform van Adobe, de firma achter onder meer Photoshop. Plots ontdekt de wereld zijn talent. “The Washington Post, La Stampa, The Wire, allemaal wilden ze me interviewen. Ik ben blijkbaar op de goede weg, dacht ik toen.” (lacht)

De Malediven. Beeld Paolo Pettigiani

Hoe verklaart hij die fascinatie? “De techniek heeft iets magisch, hè. Het is alsof je in een droomwereld met suikerspinnenkleurtjes stapt wanneer je mijn beelden bekijkt. Ik fotografeerde ook in de Dolomieten en Dubai, beroemde plekken die ik op een nieuwe manier presenteer. Het worden surrealistische landschappen zoals je ze nog nooit eerder gezien hebt.” De kijker met nieuwe ogen naar de wereld laten kijken, daar is het hem om te doen.

Dolomieten, Italië. Beeld Paolo Pettigiani

Intussen wordt de techniek massaal gekopieerd. Check de hashtag infrarood op Instagram en je krijgt massa’s foto’s te zien. “Het maakt me gelukkig dat zoveel mensen er enthousiast over zijn. Ik geef er trouwens ook workshops over, offline en online. Ik ga een leger van volgers krijgen, het wordt allemaal nog groter dan het nu al is.” (lacht) Zelfs de kleur van het jaar 2019, de Pantone Living Coral, werd door zijn werk geïnspireerd.

Paolo Pettigiani. Beeld Paolo Pettigiani

In de toekomst wil hij naar Canada om daar te gaan shooten. Als corona het toelaat, tenminste. “Nu zit ik vast in Turijn, maar zodra het kan, ben ik hier weg. Klaar om nieuwe realiteiten te ontdekken.”

