‘La Théorie du Y’: subtiel meedeinen met liefdesdilemma’s

Als er een van uw wellicht al tot microformaat verschrompelde goede voornemens voor 2023 overeind mag blijven, laat het dan dit zijn: begeef u af en toe over de taalgrens voor uw kijkvoer. Want de barre onbekendheid met het culturele aanbod van onze Franstalige medeburgers lijkt slag om slinger toe te nemen. Straks weten we beter wat zich op de beeldbuizen in Polynesië of Ulaanbaatar afspeelt dan in pakweg Namen of Luik. Helaas vindt niet iedereen dat betreurenswaardig.

Zo was er de ronduit beklijvende RTBF-serie Pandore (te zien op Streamz), een uitgekiende politieke thriller, met Brussel als prominent decor én met topacteurs Anne Coessens als rechter Claire Delval en Yoann Blanc (bekend van La Trêve) als de zich steeds dieper in nesten werkende liberale politicus Marc van Dijck.

Diep in het VRT Max-aanbod sluimert dan weer La Théorie du Y, waarvan onlangs het derde (en sterkste) seizoen werd gedropt. Opnieuw een RTBF-productie, opnieuw met het smeltkroezige Brussel als vanzelfsprekende achtergrond. De hier te onbeminde reeks, weliswaar overgoten met prijzen op internationale festivals, profileert zich sinds 2017 als eerste Belgisch francofone “queerserie”. Ze leunt aan bij wat we ook in VRT-formats Roomies, Bathroom Stories of Season of Sex voorgeschoteld kregen. Ontstaan uit een succesvol Brussels theaterstuk van Caroline Taillet en Martin Landmeters trekt La Théorie du Y de kaart van de subtiliteit, ook in zijn fijnmazige humor.

In de eerste twee seizoenen volgen we de eeuwig weifelende Anna, die nadat ze toevallig in een lgbtq-bar én levendige queercommunity terechtkomt, haar seksuele identiteit aan het wankelen ziet. Ze verzeilt in een netelige positie wanneer ze als immobiliënmakelaar het pand in de portefeuille krijgt én de spanningen escaleren. In (het zelfstandig te bekijken) seizoen drie onderzoeken de makers het concept ‘mannelijkheid’. Daar draait het rondom de (ook al twijfelzuchtige) Gaspard, een zachtaardige, wat stuntelige ouderenverzorger. Heeft hij de perfecte relatie met de sensuele Jo (vertolkt door scenariste Caroline Taillet)? Toch steekt hij zijn aantrekking tot mannen niet onder stoelen of banken. Als dat verlangen concreet opgepookt wordt – in de persoon van de knappe overbuurman - besluiten Gaspard en Jo (die in haar radioprogramma moderne seksualiteit fileert) zelfs polyamoureuze verkenningen op hun relationeel moodboard te prikken. Maar gevoelens laten zich niet zomaar in categorietjes of modieuze terminologie persen.

La Théorie du Y, in hapklare mootjes van ongeveer een kwartier, charmeert mede door zijn zachte esthetiek én de kwetsbare manier waarop hedendaagse relatiedilemma’s uitgevlooid worden. Zonder moraliserend vingertje, zonder zwaar te tillen, alsof je meedeint met de dilemma’s van de personages. Sommige plotlijntjes zijn ietsiepietsie te getelefoneerd, maar deze minisoap schuilt vol doordenkertjes voor tussen de lakens.