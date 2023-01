‘L’Immensità’: het verdriet van de familie Borghetti ★★★☆☆

Op het filmfestival van Venetië liet regisseur Emanuele Crialese (Nuovomondo) vorig najaar optekenen dat hij de inspiratie voor L’Immensità, zijn eerste langspeelfilm sinds Terraferma (2011), vond in zijn eigen jeugd. Op zich geen wereldschokkende onthulling, en toch haalde Crialese er de krantenkoppen mee. De 57-jarige Italiaan deed zo impliciet zijn coming-out als trans persoon. Het twaalfjarige hoofdpersonage Adriana/Andrea (karaktervolle rol van Luana Giuliani), een alter ego van de regisseur, is geboren als meisje maar voelt zich steeds meer een jongen.

Al is dat niet het enige onderwerp van de film. L’Immensità is geen Italiaanse Girl. Genderidentiteit is een van de vele facetten in een breder verhaal over je plaats zoeken in deze wereld.

We maken kennis met de familie Borghetti, een gezin in crisis in het Rome van de jaren zeventig. Net verhuisd naar een fonkelnieuw appartement vol glanzende designmeubelen, maar op het huwelijk van moeder Clara (Penélope Cruz) en vader Felice (een autoritaire Vincenzo Amato) zitten lelijke krassen. Hij bedriegt haar aan de lopende band, zij probeert haar verdriet te verstoppen voor hun drie kinderen. Maar hun voelsprieten – en vooral die van Andrea – staan scherper afgesteld dan zij denkt.

Droef maar levendig

Cruz speelt een personage dat zo uit een film van haar mentor Pedro Almodóvar kon komen: een vrouw op de rand van een zenuwinzinking, maar dan in Italië. Ook Sophia Loren en Anna Magnani lijken referenties. De zware make-up op Clara’s ogen is uitgelopen door bittere tranen, tussen haar vingers bungelt een sigaret als een laatste strohalm. Ze is een droef maar levendig, rebels personage dat L’Immensità de nodige vitaliteit geeft om zijn bescheiden vertelling te overstijgen. De immensiteit waarvan sprake in de titel is bedrieglijk: dit is net een film die het van fragiele observaties moet hebben in plaats van overdonderende gebeurtenissen.

Crialese heeft zich in zijn films altijd toegespitst op buitenbeentjes en migranten. Dat is in het erg persoonlijke L’Immensità niet anders. Clara liet haar geboorteland Spanje achter, Andrea doet hetzelfde met het gender dat hem bij de geboorte werd toegewezen.

Zeggen dat Clara haar oudste kind daarom volledig begrijpt, zou overdreven zijn. Andrea kan pas voor het eerst helemaal zichzelf zijn bij Sara, die als kind van rondreizende arbeiders ook letterlijk aan de rand van de samenleving woont. Toch is er tussen Andrea en zijn moeder een bijzondere band, een solidariteit die Crialese weergeeft in muzikale droomscènes waar de twee samen bekende Italiaanse nummers performen. Het zijn fantasieën die destijds in Crialese’s kinderlijke verbeelding wellicht spontaner opdoken dan in deze film, waar ze wat artificieel aanvoelen.

L’Immensità speelt vanaf 11/01 in de bioscoop.