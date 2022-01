Kweekorganen, de comeback van Joaquin Phoenix en een nóg donkerdere Batman: dit worden de films van 2022

C’mon C’mon

Alsof de pandemie nog niet lastig genoeg was, moesten we het afgelopen twee jaar ook nog eens zonder Joaquin Phoenix stellen. De Amerikaanse acteur was voor het laatst te zien in Joker, maar keert nu eindelijk terug. In C’mon C’mon speelt hij een alleenstaande radiojournalist die zich onverwacht over zijn negenjarige neefje moet ontfermen. Een bloedmooi, intiem zwartwitjuweeltje van Mike Mills (20th Century Women), over hoe we omgaan met kinderen, en wat we van hen kunnen leren.

Release: te bevestigen.

Licorice Pizza

Vers uit de oven van Paul Thomas Anderson: Licorice Pizza! Het genie achter Phantom Thread en There Will Be Blood is hier in opmerkelijk vrolijke doen: hij serveert een heerlijk nostalgische, hartverwarmende trip doorheen het Californië van 1973, waar de 15-jarige gladjanus Gary smoorverliefd wordt op de tien jaar oudere Alana. De plagerige chemie tussen hoofdacteurs Cooper Hoffman en Alana Haim werkt verslavend, de getikte bijrollen van Sean Penn en Bradley Cooper zijn onvergetelijk.

Release: te bevestigen.

The Batman

Robert Pattinson doet dit jaar een poging om de titel van “meest zwartgallige Batman” af te snoepen van Christian Bale – en die was in Christopher Nolans Dark Knight-trilogie al niet bepaald een zonnetje. Regisseur/scenarist Matt Reeves, bekend van twee uitstekende Planet of the Apes-films, kreeg de vrijheid om een film te maken buiten het DC Extended Universe: The Batman staat net zoals Joker op zichzelf, en zal focussen op de beginjaren van Batmans strijd tegen crimineel gespuis.

Release: 2 maart

Drive My Car

In 2018 prijkte met het Koreaanse Burning een Haruki Murakami-verfilming bovenaan ons eindejaarslijstje. En als we mogen afgaan op de laaiende recensies die Drive My Car wereldwijd geoogst heeft – zelfs Barack Obama is grote fan! – is het niet ondenkbaar dat dat scenario zich in 2022 zal herhalen. Het kortverhaal van Murakami waarop regisseur Ryûsuke Hamaguchi zich baseerde, telt nauwelijks 40 bladzijden, maar de verfilming is uitgegroeid tot een drie uur durende – en naar verluidt hartverscheurend mooie – rit.

Release: 2 maart

Belfast

Als er iemand dit jaar nog het Oscarfeestje van Jane Campion (The Power of the Dog) kan verpesten, dan wel Kenneth Branagh. De befaamde acteur en regisseur blikt in Belfast terug op zijn turbulente jeugdjaren in de Noord-Ierse hoofdstad, ten tijde van de ‘Troubles’. De internationale pers is gematigd positief, maar op het filmfestival van Toronto won de film wel de publieksprijs: die bleek de afgelopen jaren meermaals een uitstekende barometer voor de Oscar voor beste film.

Release: 2 maart

The Northman

Een vikingfilm van Robert Eggers, de man die ons duistere parels als The Lighthouse en The VVitch schonk? Bij Odin, wij kunnen niet wachten! Alexander Skarsgård speelt een vikingprins die wraak zweert op de moordenaar van zijn vader. De Zweedse acteur is maar één van de vele sterren die Eggers aan boord van zijn drakkar wist te hijsen: ook Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke en Björk doen mee – met een al dan niet gespeeld IJslands accent. Als we op de trailer mogen afgaan, wordt The Northman een walhalla van sneeuw, bloed en vuur.

Release: 30 maart

Close

In eigen land is het vooral uitkijken naar de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont. Met Girl maakte de jonge Gentenaar in 2018 een van de beste Belgische debuten aller tijden, de verwachtingen voor Close zijn dus op zijn zachtst gezegd hooggespannen. Het scenario, dat Dhont opnieuw samen met Angelo Tijssens schreef, gaat over de intense vriendschap tussen twee dertienjarige jongens, die plots een tragische wending neemt. Als de film op tijd klaar is voor het filmfestival van Cannes, zou Dhont daar weleens opnieuw voor vuurwerk kunnen zorgen.

Release: te bevestigen.

'Close' van Lukas Dhont. Beeld RV

Crimes of the Future

“De film speelt zich af in een wereld waar mensen geen pijn voelen. Seks is veranderd. De nieuwe kunstvorm is organen kweken. Viggo Mortensen speelt een performancekunstenaar. Léa Seydoux is zijn partner die organen tatoeëert.” Zo vat hoofdrolspeelster Kristen Stewart de nieuwe film van David Cronenberg (The Fly) samen, en meer hebben wij eerlijk gezegd niet nodig om hartstochtelijk naar deze film beginnen te verlangen.

Release: te bevestigen.

Black Panther: Wakanda Forever

Chadwick Boseman, de charismatische acteur die superheld Black Panther speelde in de gelijknamige monsterhit uit 2018, stierf anderhalf jaar geleden aan kanker. Marvel schakelde snel, en liet het scenario voor de geplande sequel herschrijven met de focus op koning T’Challa’s zus Shuri, gespeeld door Letitia Wright. Ryan Coogler keert terug als regisseur: benieuwd of hij opnieuw hetzelfde niveau zal halen, en hoe hij in de film zal omgaan met de verdwijning van koning T’Challa.

Release: 9 november.

Killers of the Flower Moon

Met respectievelijk tien en zes samenwerkingen op hun teller mogen Robert De Niro en Leonardo DiCaprio zich de muzen van Martin Scorsese noemen. In Killers of the Flower Moon castte de legendarische regisseur van Taxi Driver zijn twee favorietjes voor het eerst samen. De film is gebaseerd op een non-fictieboek dat volgens The New York Times “een schokkend verhaal over oliehebzucht, racisme en seriemoord op de Osage-indianen” vertelt. Scorsese gooide er een hallucinant budget van 200 miljoen dollar tegenaan.

Release: te bevestigen.