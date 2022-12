Kwajongensstreken als exportproduct? We hebben al foutere zaken verscheept naar het Midden-Oosten

Het zal ons piepende ballonworst wezen, maar clowns? Ze torsen geen beste reputatie. Daar zit de Amerikaanse seriemoordenaar John Wayne Gacy natuurlijk voor een touwtruc of twee tussen. En sinds Pennywise een rood ballonnetje opliet, mijdt u allicht ook elk rioolputje. Andere onschuldige doodsangsten ontlenen wij dan weer aan mime spelende zakkenwassers en… aan Bassie en Adriaan. Drommels, drommels en nog eens drommels.

Hebben Staf en Mathias Coppens een verwant traumaatje onder de leden? In de laatste aflevering van Code van Coppens namen zij de rol van Bassie en Adriaan op zich, maar dan verloederd tot killer clown en akelige acrobaat. A propos: beide broers verdenken we er weleens van vrolijk het lied aan te heffen wanneer ze VTM binnenstappen: “Dag vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan!”

Beide heren zijn inmiddels veertigers, waardoor Code van Coppens een sluwe voortzetting lijkt van een verleden als naïeve belhamels. Uit het programma spreekt alleszins heimwee naar tedere guitenstreken in korte broek. Quick en Flupke achterna. Nog voor hun gasten zich wagen aan de uitdagingen in een escaperoom, speelt de voorpret al ijverig op ter hoogte van hun mondhoeken.

Kibbelkoppel

De kandidaten gaan graag kinderlijk mee in dat broederlijk enthousiasme. Ook deze keer kwamen beide tandems over als een eigentijdse versie van Peppi en Kokki. Gloria Monserez en Maksim Stojanac namen het op tegen kibbelkoppel Bart Kaëll en Luc Appermont, voor wie we spontaan sympathie koesterden.

“Nee Bart. Daar moogt ge niet binnen”, protesteerde Appermont voorspelbaar zedig toen ze een bordje met ‘darkroom’ ontwaarden. Akkoord: in zo’n achterkamertje hou je natuurlijk al gauw iets schimmigs in je klauwen. Uiteindelijk bleken een tarantula en slang er de enige harige of glibberige uitwassen.

Wat had u ook gedacht? Code van Coppens wil duidelijk een speels nattehaartjesprogramma zijn. “Ge moet mij niet meer vragen voor dit soort onnozele spellekes”, mopperde Appermont aan het begin tegen zijn eega. Maar zelfs op zijn gezicht las je nadien jongensachtige jool af.

Slasherfilm

In deze vierde aflevering mondde een avondje cinema uit in een tocht door het spookhuis. “Een kamer vol bloed, zweet en tranen”, zoals Mathias een proef met overschot aan drama aankondigde. De referenties aan The Shining, Saw en lowbudget-slasherfilm waren best geinig. Maar de grootste winnaar? Dat blijft toch de fantasie van de makers achter de schermen zélf.

De vernuftige decors en verbeeldingsrijke thema’s maakten overigens dat Code van Coppens al aan Nederland en Denemarken werd verkocht, net als aan 24 Arabische landen. Kwajongensstreken als exportproduct? We hebben al foutere zaken verscheept naar het Midden-Oosten.

Code van Coppens, elke zondag om 20.30 bij VTM en op VTM GO.