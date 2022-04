Kurt Vile over zijn nieuwe plaat: ‘Vertrouw me maar: dit is een hoogfeest voor je heupen’

De achtste langspeler van Kurt Vile heet (watch my moves). Een opvallende titel voor een zelfverklaarde slacker die zelfs op het podium bij voorkeur geen vin verroert. Welke moves heeft hij dan wél in de mouwen?

1. Verstoppertje spelen

Kurt Vile heeft de ietwat saaie gewoonte om voor zijn platenhoezen schaapachtig in de lens te kijken, met een gitaar op schoot. Op zijn achtste album breekt hij met dat gebruik. Voor (watch my moves) poseert hij in een woud tussen twee jonge freules. Zijn bloedeigen dochters, zo blijkt bij navraag. “De oudste, Awilda, zal 12 zijn wanneer ik terug thuis ben”, zegt Kurt Vile met onverholen trots wanneer we hem ontmoeten in een Brussels hotel. “En het andere meisje heet Delphine. Ik heb geen idee of ze trots op me zijn omdat ze mee op de platenhoes mochten poseren of omdat ze mijn muziek goed vinden. Ik hoop stiekem het laatste. Vooral de jongste, Delphine, luistert graag naar mijn muziek. ‘Hey Like a Child’ is haar favoriet op deze plaat. Maar eigenlijk zou het me geen bal mogen uitmaken of ze ooit fan zouden worden: ik ben onvoorwaardelijk verliefd op hen allebei.

“Tijdens de lockdown speelden we vaak verstoppertje in het bos achter ons huis. Rond Halloween is die foto op de platenhoes genomen, wat verklaart waarom ik een masker draag. Ik vind dat die nostalgische sfeer van kinderspelletjes en kinderfeesten ook heel erg te horen is op deze plaat. Ik hou eigenlijk wel van het Eenvoudige Vroeger. Ik herinner me dat ik verstoppertje spelen ontzettend leuk vond, en dat er een vorm van zorgeloosheid heerste in mijn jeugd. Om die reden mogen mijn dochters ook geen gsm hebben. Het lijkt me noodlottig voor de verbeeldingskracht om naar een schermpje te staren terwijl je je eigen wereld zou kunnen opbouwen.”

2. Dansen

“Ik heb geen elastische benen (grinnikt). Dat moet ik grif toegeven. Maar met twee dochters in huis wordt er vaak gedanst in de woonkamer, en dat maakt me om een of andere reden meteen ook verschrikkelijk nostalgisch. Songs als ‘Pump Up The Jam’, ‘Groove Is In The Heart’ of ‘Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)’ lijken vreemd genoeg in mijn hersenschors en heupen gebrand. Ik weet dat ik nooit een overtuigende danser zal worden, maar ik hou absoluut van het idee om loos te gaan op de dansvloer. De overgave, daar is het me wellicht om te doen. Op deze plaat kun je effectief dansen. Probeer maar. Het zal niet de meest sierlijke choreografie opleveren, maar de ritmes sturen je ledematen wel meteen een parallel universum in. Je lacht nu wel, smartass. Maar vertrouw me maar. Deze plaat is een hoogfeest voor je heupen.”

3. Klooien met covers

“Ik ken Jason Isbell behoorlijk goed, en ik weet dat die uitstekend bevriend is met Bruce Springsteen. Mogelijk heb ik om die reden een lijntje naar The Boss gelegd met mijn cover van ‘Wages Of Sin’ op deze nieuwe plaat (lacht). Ik zou zo graag met Springsteen bevriend zijn. Ik schaam me niet eens om dat te bekennen. Maar ik vind ook dat je met covers van minder bekende songs - ‘Wages Of Sin’ is een outtake van The Boss - iedereen een plezier doet. Jongere fans van mij stuur ik in de richting van Springsteen, en oudere fans geef ik een nieuw en vertrouwd geschenkje tegelijk. Ik voelde me een tikkeltje benauwd om hem te coveren op deze plaat, maar tegelijk stelde mijn producer me gerust: volgens hem is dit de beste cover van Springsteen die hij ooit gehoord heeft. Ik weet niet of ik het noodzakelijk eens ben met hem op dat vlak, maar het is effectief een werk van grote liefde. Of toch meer dan het er een is van blinde overmoed (lacht).”

4. Trippen

“Ik ben me er wel degelijk van bewust dat mensen mijn songs beschouwen als stonermuziek. Ik droeg die term zelfs lang als een geuzennaam. Ik vind het nog steeds best positief klinken. Je kan trippen op mijn muziek. Dat idee is op zich toch te gek? Maar ik denk niet dat mensen me op dit eigenste moment nog zo labelen. Daarvoor heb ik al te veel verschillende soorten muziek gemaakt. Wat ook al niet helpt bij dat imago van stoner en slacker: ik rook al een hele poos geen wiet meer. Toen ik jong was, vond ik dat nochtans geweldig. Maar er is iets veranderd. Tijdens de tour voor Bottle It In ben ik gestopt met drinken. Toen rookte ik voornamelijk wiet, maar ik werd geregeld geveld door paniekaanvallen. Het gaat er natuurlijk om om de juiste wiet te vinden, die niet besmeurd is met troep. Maar sowieso probeer ik nu niet meer in dat soort roes te raken. En dat is niet eens omdat ik niet wil dat mijn dochtertjes hun vader zo stoned als een garnaal zien. Met alle vreselijke ontwikkelingen in de wereld kan ik me niet voorstellen dat ik nu probleemloos in hogere sferen raak. Mijn gedachten zouden helemaal op hol slaan, en misschien word ik dan volkomen krankzinnig. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke platen ik dán zou maken. Maar ook weer niet zó nieuwsgierig.”

5. Vliegen

Het album begint met ‘Goin On A Plane Today’, een nummer over de vliegangst waar Vile al lange tijd mee worstelt. “Het gaat intussen gelukkig een stuk beter. Toen ik voor het eerst weer het vliegtuig nam na de coronacrisis, had ik een vrachtje Valium in mijn valies gestoken. Maar toen ik op het vliegtuig zat, viel die angst vreemd genoeg weg. Ik denk dat ik nog steeds doodsbang ben om van de grond te gaan, maar ik krijg die demoon stilaan onder de knoet. (Lacht) Ik heb alleszins geen drugs meer nodig om hoog en droog te willen zitten.”

(watch my moves) is zopas verschenen bij Verve Records / Virgin.

Kurt Vile en The Violators spelen 5/9 in OLT Rivierenhof en op 19/9 in Depart in Kortrijk.