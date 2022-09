Kurt Van Eeghem schrijft boek over miskende Litouwse schilder-componist

Televisie- en radiofiguur én melomaan Kurt Van Eeghem heeft tegenwoordig zijn hart verpand aan het Baltische land Litouwen, waarover hij in 2019 een gesmaakt reisboek schreef. In de voormalige hoofdstad Kaunas werd hij met verstomming geslagen door het oeuvre van de tragische schilder en componist Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), die de laatste jaren ook in grote Europese musea een plek krijgt als herontdekt fin-de-siècleschilder en avant-gardist.

Čiurlionis componeerde tijdens zijn korte, turbulente leven zo’n vierhonderd muziekstukken en driehonderd schilderijen. Van Eeghem reisde hem achterna naar onder meer Plungé, Warschau, Leipzig, Vilnius, Sint Petersburg en Pustelnik. Hij spitte in archieven en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat Čiurlionis niet even gewaardeerd is als pakweg Edvard Munch of Van Gogh en componisten als Stravinsky en Janacek.

Dat Litouwen pas in 1991 tweehonderd jaar Russische overheersing kon afschudden, zit er voor iets tussen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog bleef Čiurlionis ‘meer dan ooit een verborgen parel’, aldus Van Eeghem.

Beeld RV

Čiurlionis, geboren in de oerbossen van Zuid-Litouwen, kwam tot wasdom aan het hof van prins Oginski en aan het conservatorium van Warschau. Maar aan het einde van zijn leven was hij ‘een mentale kluizenaar die de weg kwijtraakte in de uiterst verwarde bedrading van zijn opgejaagde brein’, schrijft Van Eeghem.

In dit kundige, meeslepende boek herwaardeert hij niet alleen de mysterieuze kunst van Čiurlionis, maar houdt hij ook altijd een half oog op de geschiedenis, die de kunstenaar (bijna) vermaalde.

Kurt van Eeghem, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Wel en wee van een geniaal kunstenaar, Pelckmans, 292 p., 24,50 euro.