Kunstwerk van Cattelan opnieuw opgegeten door bezoeker

Het bewuste kunstwerk heet Comedian en bestaat uit een gele banaan die met ducttape aan de muur is vastgeplakt. Een student pakte vorige week de banaan, at deze op en plakte daarna de schil weer aan de muur. Kort daarna werd de bananenschil vervangen door een nieuw exemplaar.

De jongeman verklaarde achteraf dat hij “honger” had omdat hij niet had ontbeten, aldus een woordvoerder van het kunstmuseum Leeum in Seoel tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. Er volgen volgens diverse media geen stappen tegen de student.

Comedian wordt tot halverwege juli getoond in Seoel. De banaan wordt sowieso om de paar dagen vervangen. Het werk is nu niet te koop, in tegenstelling tot in december 2019. Comedian werd toen op Art Basel Miami Beach voor 120.000 dollar verkocht en vervolgens opgegeten door een Amerikaanse performancekunstenaar. Beelden van dat incident gingen destijds viraal.