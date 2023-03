Kunstenaarsduo Gilbert & George opent museum over, uiteraard, zichzelf

Met hun fotomontages, waarin ze zelf de hoofdrol spelen, raakte het steeds piekfijn uitgedoste Britse kunstenaarsduo Gilbert & George wereldberoemd. Nu hebben ze in Londen hun eigen museum. ‘Het gaat om de erfenis, over wat je achterlaat.’

Het gesprek valt ineens stil. Het kunstenaarsduo Gilbert & George had er blijkbaar niet op gerekend dat het woord ter sprake zou komen. “Woke?” De pr-assistent grijpt in. “We kunnen het hier beter niet over hebben. De uitspraak is uit zijn context gehaald.” Duidelijk een no-gozone. En dat terwijl er genoeg aanleiding is om het onderwerp juist wel aan te kaarten. Want beschuldigden de twee Engelse kunstenaars anderhalf jaar geleden de museumwereld er niet van te veel gericht te zijn op kunst van vrouwen en kunstenaars met een andere, niet-westerse afkomst?

Gilbert Prousch (79) en George Passmore (81), zoals hun namen officieel luiden, zien er zoals altijd tiptop gekleed uit en very, very English. Gilbert in een tweedelig dennengroen en George in tweedelig baksteenrood tweed kostuum, inclusief gestrikte das en gepoetste schoenen. Aanleiding voor het (achteraf acht minuten durende) interview is de opening, morgen, van The Gilbert & George Centre in Londen, het privémuseum van het tweetal dat geheel aan hun eigen werk is gewijd.

Het gebouw aan de Heneage Street, om de hoek van hun achttiende-eeuwse woonhuis in East End, is van de buitenkant opgetrokken uit typisch Britse, want net iets grotere baksteen; binnen is het ingericht zoals een museum eruit moet zien: houten vloer van brede planken, witte muren en daglichtverlichting aan het plafond. Het ontwerp is van het Londense bureau Sirs Architects.

Levende sculpturen

In de drie compacte zalen hangt het werk waarmee het tweetal wereldberoemd is geworden: metersgrote fotocollages ingelijst in kleinere lijstjes, als moderne glas-in-loodramen, met scènes uit de natuur en het eigentijdse stadsleven, waarin de kunstenaars al sinds de jaren zeventig zelf de hoofdrol spelen. Niet vreemd: hun carrière begon als living sculpture, metaalkleurig geschminkt, urenlang poserend in verschillende musea.

Hoe ze tot dit soort werk kwamen? Die vraag wordt ze in Londen gesteld door een cameraploeg. Hoorbaar antwoord van George: “We komen uit een generatie van kunstenaars die werd opgeleid dat kunst moet gaan over vorm en kleur. Maar wij wilden dat het over iets anders zou gaan. Over life.”

“Religion”, vult Gilbert hem als een duopresentator aan. “Sex” (George). “Money” (Gilbert). “Hope” (George). Het ingestudeerde cabaretstukje gaat zo even door. “Truth.” “Shitty.” “Human.” “Death.” “Fear.” “Money.” “Race.”

George Passmore (links) en Gilbert Prousch. “Wij zijn nergens tegen, alleen ergens voor.” Beeld AP

Daarna zingen ze tot verrassing van de interviewer gezamenlijk het liedje ‘Underneath the Arches’, uit 1932, van het komische duo Flanagan and Allen. Als The Singing Sculpture hadden Gilbert & George het lied over daklozen die tijdens de depressie van 1929 onder de spoorbrug slapen al in hun repertoire opgenomen. Aandoenlijke slotzin: “Underneath the arches, we dream our dreams away.”

“We slapen nog steeds onder de bogen”, legt George ongevraagd uit. Hij doelt op de droom, vijftien jaar geleden, om een eigen museum te bouwen. Een droom die dus bewaarheid is geworden. “Het gaat om de erfenis, over wat je achterlaat.”

Waarom ze überhaupt een eigen museum hebben gebouwd? Ze worden toch over de hele wereld tentoongesteld en door musea aangekocht? U hebt niet te klagen. “We klagen ook niet niet”, legt George uit. “We komen uit een tijd dat alles negatief werd uitgelegd. Je mocht dit niet en dat niet. Maar wij zijn nergens tegen, alleen ergens voor.”

“Nu hangt alles geconcentreerd bij elkaar”, vult Gilbert aan. “Iedereen kan het hier nu zien. Of je vanuit Venezuela of Japan komt, je weet dat het hier hangt.” George: “We hebben altijd wel veel tentoonstellingen gehad. Wel meer dan honderd. Maar je kunt tegenwoordig heel lang wachten op een expositie. Als je Henry Moore wilt zien, duurt dat zeven jaar.”

Woke musea

De verzuchting komt niet uit de lucht vallen. Anderhalf jaar geleden klaagde Gilbert in de Financial Times al dat Tate Modern 23 van zijn werken nooit laat zien. Reden volgens hem: “Alle musea zijn tegenwoordig woke. Omdat op dit moment alles zwarte kunst is, allemaal vrouwenkunst. Ga maar eens kijken in Tate Modern. Ik weet zeker dat er geen Bacon hangt.” De situatie in het meer klassieke Tate Britain was nog erger, zoals FT-auteur Josh Spero optekende uit de mond van George: gelijk aan het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Nu, anderhalf jaar later en een hoop kritiek vanuit de kunstwereld verder, blijkt de woke-uitspraak nog steeds een open wond. En een onderwerp dat niet meer bespreekbaar is. Ook niet als mogelijk motief om een eigen museum te stichten. “We zijn verkeerd geciteerd”, wil Gilbert nog wel kwijt, “maar we hadden wel gelijk: er is meer aandacht voor zwarte en vrouwelijke kunstenaars.”

“Ons motto is ‘art for all’. We sluiten juist niemand uit, alleen hier”, legt George op zijn beurt uit, wijzend naar hun eigen museum. “Hier gaat het alleen over ons.”