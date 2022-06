Kunstenaar Michiel Ceulers: ‘Mijn atelier is op vele niveaus ideaal. Ik mag het trashen’

Gaat u iedere dag naar uw atelier?

“Neen, mijn praktijk is momenteel niet van dien aard dat ik ervan kan leven. Het is mijn job die het werkritme bepaalt.”

Hoe laat vertrekt u naar uw atelier, en hoe: te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto?

“Momenteel is mijn atelier vlak om de hoek van waar ik woon, dus ik wandel er vaak naartoe. Je kan me met een caddy tegenkomen, sleurend met vondsten op de baan richting atelierwerking.”

Houdt u vast aan bepaalde rituelen? Verkiest u muziek, of juist stilte?

“Ik heb periodes gehad dat ik ’s nachts werkte, met luide muziek die zich in een loop herhaalde: electro en house, of gewoon Steve Reich. Die muziek verdween op de achtergrond als ik me door concentratie in het werk verloor, maar ze gaf wel een ritme en dynamiek aan mijn werken.”

Hoe belangrijk is licht voor u?

“Licht is belangrijk, maar niet absoluut. Er zijn schilders die zweren bij natuurlijk licht, maar voor mij is dat niet zo belangrijk. Als je werk toont in een galerie of op een beurs, wordt het vaak onder harde tl-lampen geplaatst.”

Hoe gaat u te werk? Begint het werk pas op het moment dat u uw atelier betreedt of gaat het altijd en overal door?

“Ik werk als gids in musea en als leerkracht in het deeltijds kunstonderwijs. Op deze locaties of op weg hiernaartoe kom ik veel dingen tegen. Ik maak vaak foto’s of notities op mijn telefoon. Het werk stopt in die zin nooit.”

Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld per dag in uw atelier?

“Aangezien ik een tijdelijk atelier heb, is de setting momenteel heel kaal. Er staat een stoel, in een voorts industriële ruimte. De tegels van het plafond vallen hier en daar naar beneden. Concreet resulteert dit in sessies van een vier-, vijftal uur, maar dat kan oplopen in het zicht van een naderende expo.”

Is het atelier een heilige plek?

“Een atelier is zeker niet heilig. Het is de combinatie van een fysieke locatie en een mentale ruimte, een broedplaats waar je dingen kan uitproberen, en waar je mag falen.”

Ontvangt u er bezoek, van verzamelaars, curatoren of collega-kunstenaars?

“Ik nodig veel mensen uit. Ik vind het fijn om af en toe een extern oog in mijn atelier te hebben. Ik vind dialoog belangrijk. Ik schrijf ook vaak mensen uit het veld aan, die ik nog niet ken. Los van netwerken zie ik dat gewoon als een verplichting voor hen. Ze worden er toch ook voor betaald: het is hun job.”

Wat is het mooiste atelier dat u ooit heeft gezien?

“Ik was sterk onder de indruk van de studio van Marianne Berenhaut. Ze woont en werkt in een ruim huis, waar iedere ruimte als een schatkamer is. De puurheid van die plaats vond ik zeer mooi, alsook haar onbezonnen aanpak.

“Een andere ateliersetting die ik heel mooi vond, was die van Gust Duchateau. De man heeft geen portfolio, maar een fotoalbum waar ik momenteel ook in plak.”

Hoe ziet het ideale atelier eruit?

“Ik denk dat mijn huidige atelier op vele niveaus ideaal is. Het is groot, heeft goed licht, het is gratis, om de hoek en ik mag het trashen, want ze breken het binnenkort af. Ik ben momenteel op zoek naar een nieuw atelier, dus via deze weg misschien een kleine shout-out.”

